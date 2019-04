Le poleman Wehrlein et D’Ambrosio exclus des qualifications à Paris !

Mahindra avait réussi ses qualifications ce samedi à Paris, avec la pole de Pascal Wehrlein et le 6e temps de Jérôme d’Ambrosio, le leader du championnat.

Mais un coup de théâtre est intervenu une heure avant le début de la course : les deux monoplaces ont été exclues des qualifications ! En cause, une infraction au règlement technique lié à la pression des pneus, a précisé l’écurie.

Les Mahindra partiront ainsi de la dernière ligne à 16h… On devrait donc assister à un nouveau changement de leader en tête du championnat.

Les deux Nissan d’Oliver Rowland (qui récupère les trois points de la pole) et Sébastien Buemi s’élanceront, par conséquent, en première ligne. De quoi viser le doublé ?

Une heure avant le départ, le temps alterne entre une pluie légère et des éclaircies à Paris : la course devrait en être d’autant plus intéressante…