Le plateau pour la saison 2023 de F2 affiche complet

Par Emmanuel Touzot 23 janvier 2023 - 12:03





Le plateau 2023 de la F2 est complet après la signature de Jehan Daruvala chez MP Motorsport. Il était en effet le dernier nom inconnu de la grille, et il fera équipe avec Dennis Hauger dans l’équipe championne en titre.

La grille de la Formule 2 comportera quatre Français cette année, ce qui en fera la nation la plus représentée. Théo Pourchaire et Clément Novalak rempilent pour une nouvelle saison chez ART et Trident, et ils seront rejoints par Victor Martins et Isack Hadjar, chez ART et Hitech respectivement.

Chez Carlin, Enzo Fittipaldi fera équipe avec le débutant Zane Maloney. Prema alignera Frederik Vedyo et Olli Bearman. DAMS a prolongé avec Ayumu Iwasa, et c’est Arthur Leclerc qui l’accompagnera.

Chez Virtuosi, Jack Doohan a prolongé et fera équipe avec Amaury Cordeel. A noter que chez Van Amersfoort Racing, on retrouvera Richard Verschoor et le revenant Juan Manuel Correa, pour sa première saison à temps plein depuis 2019.

La liste des engagés pour la saison 2023 de F2