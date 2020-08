Le numéro 19 d’Anthoine Hubert retiré définitivement en F2

Ce lundi marquera l’anniversaire de la disparition d’Anthoine Hubert, décédé dans un tragique accident de F2 l’an dernier en haut du Raidillon de l’Eau Rouge. Le Français sera au centre des attention et des hommages ce week-end en Belgique, et la F2 vient à son tour de détailler cela.

Le numéro 19 qu’était le sien l’an dernier chez BWT Arden a été retiré de manière permanente. Il n’apparaissait pas cette année sur la liste des engagés, alors que les numéros sont donnés selon l’ordre du classement par équipes de l’année précédente, mais ceux-ci passeront désormais du 18 au 20.

La F2 a également créé un logo reprenant AH19 et l’étoile qu’il affichait sur son casque. Celui-ci a été imprimé et sera affiché par les équipes de F1, F2 et F3, et les pilotes qui le souhaitent, tout au long du week-end.

L’équipe Renault a disposé le casque d’Anthoine Hubert sur le devant de son motorhome dans le paddock de Spa. La F2 et la F3 afficheront également ce logo dans toutes leurs communications au fil du week-end.

Comme annoncé précédemment, deux minutes de silence auront lieu au cours du week-end, la première avant la course principale de Formule 2, l’événement lors duquel le Français avait perdu la vie l’an dernier, et juste avant la course de F1 dimanche.