Le nouveau format de la F2 dévoilé pour 2021

Il y a quelque temps la F2 avait déjà annoncé changer de format en 2021 afin de réduire les coûts, avec moins de circuits au programme mais trois courses par week-end au lieu de deux actuellement. Aujourd’hui on a pu obtenir plus de détails sur le nouveau règlement sportif de 2021, où on ne verra plus la F2 et la F3 ensemble, mais de manière alternée.

FORMAT DU WEEK-END

Il n’y aura pas de changement concernant le vendredi : on trouvera toujours les 45 minutes d’essais libres, suivies de 30 minutes de qualifications. En revanche le samedi, deux courses sprint (plus courtes) auront lieu, de 120 kilomètres ou 45 minutes chacune. La course principale se déroulera dorénavant le dimanche - et non plus le samedi -, le matin avant la course de F1. Cette course durera une heure ou 170 kilomètres et il y aura - comme actuellement - un arrêt aux stands obligatoire. Les pilotes devront tous utiliser au moins un train de pneus de chaque spécification de pneus secs.

GRILLES DE DEPART

Une seule séance de qualifications mais trois courses, cela pourra donner des grilles étonnantes. Ainsi, les positions sur la grille de la course sprint 1 seront déterminées par l’ordre inverse (top 10) de la séance de qualifications ! Une fois cette course finie, la grille de la course 2 sera le top 10 inversé du résultat de la course 1.

Alors à quoi a servi la séance de qualifications ? A déterminer l’ordre de la course principale de dimanche.

ATTRIBUTION DES POINTS

Comme actuellement, le pilote qui signera la pole position obtiendra quatre points.

Le top 8 des courses sprints 1 et 2 recevront les mêmes points que dans la course sprint du format actuel (à savoir 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1) tandis que pour la course principale de dimanche, ce seront les 10 premiers pilotes qui marqueront des points, encore une fois comme c’est le cas aujourd’hui (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1).

Rien ne changera non plus pour le meilleur tour en course, puisque deux points récompenseront l’auteur de celui-ci, dans chacune des courses. Il faudra se placer dans le top 10 pour y être éligible.

Ainsi, le maximum de points qu’un pilote pourra marquer durant un week-end sera de 65, contre 48 en 2020.

PNEUS ALLOUES

Le nouveau règlement sportif stipule que chaque pilote aura désormais six trains de pneus secs par week-end, au lieu de cinq. Ils auront quatre "prime" (un de plus que maintenant) et deux spécifications "option". Chaque pilote se verra aussi allouer trois trains de pneus pluie.

Le Président de la Formule 2, Bruno Michel est satisfait des changements apportés : "J’ai le plaisir de révéler les changements à notre règlement sportif, qui ont été approuvés par le Conseil du Sport Automobile. C’est fantastique de pouvoir déplacer la course principale au dimanche, qui est le jour de la course de Formule 1. Cela améliorera le spectacle pour les supporters et rendra ce jour encore plus spécial. Avoir deux courses inversées le samedi pimentera encore plus le championnat. Nous avons déjà vu combien ces courses sont amusantes. Ca devrait aussi permettre à plus de pilotes de montrer leur talent devant le paddock de Formule 1 et le reste du monde."