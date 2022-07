Le Mans Hypercar : Le prototype Ferrari a tourné à Fiorano

Par Emmanuel Touzot 7 juillet 2022 - 14:19





Le projet Hypercar de Ferrari, qui marquera le retour officiel de la marque italienne aux 24 Heures du Mans, se précise. Ferrari avait précédemment montré un aperçu de son prototype, qui a désormais pris la piste.

C’est par une photo officielle que la marque a rendu public le premier roulage du prototype Hypercar, dont on ne connait pas encore l’appellation. Le déverminage a eu lieu à Fiorano, et ce sont Nicklas Nielsen et Alessandro Pier Guidi qui ont eu l’honneur de le faire rouler.

Peu avant, la firme avait dévoilé une photo entre ombre et lumière de son nouveau prototype et avait expliqué que la naissance de ce véhicule était un moment particulier : "C’est un moment très excitant, très attendu à la fois par les personnes qui ont travaillé sur ce projet et par les fans de Ferrari" a déclaré Antonello Coletta, responsable de Ferrari Attività Sportive GT."

"Pouvoir toucher du doigt le résultat de nombreux mois de travail, de planification et de simulations nous donne une énergie et une motivation nouvelles."

"Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé, et bien que le camouflage de la LMH pendant les essais masque les volumes et le style de la voiture, je pense qu’elle est indéniablement reconnaissable comme une Ferrari."