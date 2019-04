Le jour J approche pour Tiago Monteiro en FIA WTCR

Le jour J approche ! Du 5 au 7 avril, Tiago Monteiro fera son retour à temps plein à la compétition dans la Coupe du Monde des Voitures de Tourisme FIA WTCR sur le circuit Moulay El Hassan, au Maroc. Arborant toujours le #18, Tiago pilotera une Honda Civic Type R TCR de l’écurie KCMG.

« Une page se tourne ! » sourit Tiago « Après tout le travail effectué ces deux dernières années, avec les médecins, les physiothérapeutes, les entraîneurs, le moment de reprendre la compétition à temps plein arrive enfin ! Je ressens un mélange d’excitation et d’impatience et de grandes émotions ».

Le premier rendez-vous de la saison est un défi unique dans une saison riche de 10 week-ends de 3 courses : les pilotes doivent en effet se faufiler dans un étroit circuit urbain long de 2,971 km taillé dans les rues de Marrakech. Pour corser l’évènement, la pluie devrait faire son apparition samedi, jour de la toute première course.

« J’aime les défis et Marrakech en est un ! J’ai déjà gagné à Marrakech et je sais comment tirer le maximum de l’auto sur ce circuit » s’enthousiasme Tiago qui a remporté une victoire au Maroc en 2017.

Pour Tiago et Honda, l’hiver a été studieux avec notamment une 4e place dans une course de voitures de tourisme VLN disputée sur le célèbre circuit du Nordschleife, ainsi que plusieurs séances d’essais qui ont permis de développer l’auto. Pour son retour à la compétition à temps plein, Tiago ne se fixe pas d’objectif précis.

« Nous avons travaillé très dur pendant l’hiver avec l’équipe KCMG et quoi qu’il arrive à Marrakech, nous pourrons au moins dire que nous avons fait nos devoirs pour cette rentrée des classes ! Nous avons fait de notre mieux avec le matériel et le temps dont nous disposions. On aurait bien roulé quelques jours supplémentaires car l’auto n’est pas encore parfaite. Mais la base est bonne et nous ferons de notre mieux pour obtenir le meilleur résultat possible en fonction des circonstances ».