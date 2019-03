Le guide de la saison 2019 de WTCR

Succédant au WTCC, disparu à la fin de la saison 2017 après que les coûts engendrés par le règlement TC1 aient fait partir de nombreuses équipes et Citroën, la Coupe du Monde de Voitures de Tourisme, le WTCR, a été créé l’an dernier.

Engageant des voitures répondant au règlement TCR, il remplace le TCR International avec l’appui de la FIA, et de son partenaire Oscaro. Le championnat 2018 a vu une belle bataille entre deux pilotes iconiques du supertourisme, ayant aussi façonné l’histoire du WTCC : Gabriele Tarquini et Yvan Muller. Et c’est l’Italien qui a remporté la couronne de cette première saison de WTCR.

Le règlement évolue assez peu pour 2019, avec toujours trois courses au programme du week-end. Le barème des trois courses est désormais uniformisé et les 15 premiers de chaque course marqueront le même nombre de points (25, 20, 16, 13, 11 ,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Cinq points seront également donnés aux cinq premiers des qualifications, qui auront atteint la Superpole, toujours disputée sur un tour.

De nombreux changements sont en revanche à prévoir cette saison du côté des engagés. L’équipe Yvan Muller Racing, qui engageait sous sa bannière les voitures de Cyan Racing, laisse sa place à l’équipe suédoise, qui engageait les Volvo officielles en WTCC.

Cyan Racing fait son retour avec quatre voitures officielles, qui seront confiées à Muller et Thed Björk, les deux pilotes YMR l’an dernier, ainsi qu’au neveu du Français, Yann Ehrlacher, et le Britannique Andy Priaulx. Mais plus question d’engager des Volvo, ce sont cette fois des voitures chinoises du même groupe qui seront présentes, des Lynk & Co 03 dans leur version TCR.

Les constructeurs n’ont désormais plus le droit d’engager plus de quatre voitures, ni d’engager des nombres impaires de modèles, et les deux Hyundai laissées vacantes par l’équipe d’Yvan Muller sont désormais engagées par BRC, qui engagera quatre i30 TCR dans deux structures séparées. Tarquini et Norbert Michelisz ont été reconduits, tandis qu’Augusto Farfus et Nick Castburg, deux revenants, piloteront pour la seconde structure.

Sébastien Loeb Racing engagera toujours des VW Golf, mais double ses effectifs en ajoutant le champion du monde de rallycross, Johan Kristoffersson, et le Belge Benjamin Leuchter au duo composé de Rob Huff et Mehdi Bennani.

Comtoyou Racing engagera toujours quatre voitures mais divise ses effectifs en deux marques. Deux Audi RS3 LMS TCR seront toujours engagées par l’équipe et seront confiées à Frédéric Vervisch et Niels Langeveld, tandis que les deux Cupra Leon TCR seront confiées à Aurélien Panis et Tom Coronel.

Du côté des Honda, Boutsen Ginion Racing se retire et c’est l’équipe KCMG qui hérite des deux Civic TCR, qui seront pilotées par Attila Tassi, ancien pilote du TCR International et du TCR Europe, et par Tiago Monteiro, qui disputera sa première saison complète depuis son énorme accident des essais de Barcelone, en septembre 2017. Les deux autres Civic de Munnich Motorsport seront confiées à Esteban Guerrieri et un autre revenant, Nestor Girolami.

L’équipe Audi WRT rempile avec ses deux pilotes 2018, Gordon Shedden et Jean-Karl Vernay, tandis que les Alfa Romeo Giulietta de Team Mulsanne seront confiées à Kevin Ceccon et Ma Qing Hua, qui ont parfaitement pris le train en route en 2018. Enfin, l’équipe PWR Racing engagera deux Cupra Leon pour ses débuts et un duo inédit composé de Mikel Azcona, champion 2018 du TCR Europe, et Daniel Haglöf, troisième du STCC l’année dernière.

LA LISTE DES ENGAGES

N° Pilote Equipe Modèle 1 Gabriele Tarquini BRC Hyundai Squadra Corse Hyundai i30 N TCR 5 Norbert Michelisz BRC Hyundai Squadra Corse Hyundai i30 N TCR 8 Augusto Farfus BRC Hyundai Lukoil Racing Team Hyundai i30 N TCR 88 Nick Catsburg BRC Hyundai Lukoil Racing Team Hyundai i30 N TCR 3 Johan Kristoffersson Sébastien Loeb Racing Volkswagen Golf GTI TCR 12 Rob Huff Sébastien Loeb Racing Volkswagen Golf GTI TCR 13 Benjamin Leuchter Sébastien Loeb Racing Volkswagen Golf GTI TCR 25 Mehdi Bennani Sébastien Loeb Racing Volkswagen Golf GTI TCR 9 Attila Tassi KCMG Honda Civic Type R TCR 18 Tiago Monteiro KCMG Honda Civic Type R TCR 10 Niels Langeveld Audi Sport Team Comtoyou Audi RS3 LMS TCR 22 Frédéric Vervisch Audi Sport Team Comtoyou Audi RS3 LMS TCR 11 Thed Björk Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR 48 Yvan Muller Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR 68 Yann Ehrlacher Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR 111 Andy Priaulx Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR 21 Aurélien Panis Comtoyou Racing Cupra Leon TCR 50 Tom Coronel Comtoyou Racing Cupra Leon TCR 29 Nestor Girolami Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR 86 Esteban Guerrieri Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR 31 Kevin Ceccon Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR 55 Ma Qing Hua Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR 37 Daniel Haglöf PWR Racing Cupra Leon TCR 96 Mikel Azcona PWR Racing Cupra Leon TCR 52 Gordon Shedden Audi Sport Leopard WRT Audi RS3 LMS TCR 69 Jean-Karl Vernay Audi Sport Leopard WRT Audi RS3 LMS TCR

Du côté du calendrier, on retrouve un programme proche de ce qu’il était en 2018, avec un démarrage de saison au Maroc, sur le circuit Moulay el Hassan. La Hongrie sera le deuxième rendez-vous de l’année, avant un retour en Slovaquie. Le week-end du Nürburgring, disputé sur la Nordschleife, viendra ensuite avant le passage aux Pays-Bas, à Zandvoort, avant les courses du Portugal, qui marqueront la fin de la première partie de saison.

Après plus de deux mois de pause, le WTCR se rendra en Chine, puis à Suzuka au Japon, avant la manche de Macao. Le célèbre circuit ne clôturera pas la saison puisque 4 semaines plus tard, mi-décembre, c’est en Malaisie sur le tracé de Sepang que se jouera la finale du championnat.

A noter que deux journées d’essais seront disputées les 28 et 29 mars sur le circuit de Barcelone, avant que les équipes ne partent pour le Maroc.

LE CALENDRIER