Le changement du système de points en Formule 2 annoncé

Le format des week-ends de Formule 2 ayant changé, l’attribution des points s’en trouve également modifiée pour la saison prochaine. Lors de chaque manche, il y aura une séance d’essais libres, une séance de qualifications, et deux courses, avec la course principale le dimanche. Comme c’était déjà le cas cette saison, les qualifications de vendredi détermineront la grille de départ de la course principale du dimanche.

La grille de la course sprint sera quant à elle déterminée par le top 10 inversé des qualifications. Pour cette course, seuls les 8 premiers pourront marquer des points, avec un maximum de 10 points pour le vainqueur, puis 8 points pour le deuxième, 6 pour le troisième, et 5, 4, 3, 2 et 1 pour les suivants.

Il n’y aura pas de changement dans l’attribution des points pour la course principale (ce sont d’ailleurs les mêmes qu’en Formule 1).

De plus, à partir de 2022, seulement 2 points seront donnés à l’auteur de la pole position (contre 4 auparavant). Lors de chaque course, un point récompensera le pilote qui aura signé le meilleur tour en course, à condition qu’il termine dans le top 10.

Le règlement sportif est sujet à l’approbation du Conseil Mondial du sport automobile.

CE QUI CHANGE

• 2 points pour la pole position

• 1 point pour le meilleur temps au tour (à chaque course)

• Un maximum de 39 points par week-end pour un pilote

Course Sprint

• Grille : le top 10 inversé des qualifications

• Points donnés au top 8 : 10 pour le vainqueur, puis 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1