Le Centenaire des 24 Heures du Mans à guichets fermés !

Par Franck Drui 22 décembre 2022 - 10:05





La billetterie des 24 Heures du Mans est sold-out ! Mis en vente le 21 octobre dernier, les billets pour assister à l’édition du Centenaire ne sont plus disponibles. Il est encore possible d’assister aux Essais !

Le samedi 10 juin prochain, à 16h, les 24 Heures du Mans, 4e manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, fêteront leur Centenaire. La plus grande course d’endurance au monde célèbrera cent ans d’histoire, d’innovations et de fête populaire devant des tribunes pleines.

Après avoir ouvert la billetterie le 21 octobre dernier (le 18 octobre pour les Membres ACO), l’Automobile Club de l’Ouest annonce que plus aucun billet n’est disponible à la vente pour le week-end. La billetterie est désormais sold-out afin de proposer une expérience de qualité. Cette édition battra un nouveau record historique (le précédent record d’affluence datant de 2015, avec 263 500 spectateurs).

Certaines offres sont encore disponibles pour découvrir des temps forts sur le circuit. Les billets "Entrée Essais" (mercredi, jeudi ou deux jours) sont encore en vente sur ticket.24h-lemans.com et permettent, notamment, d’assister aux Essais Libres et Qualificatifs, à l’Hyperpole, ou encore aux concerts !