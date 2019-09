Le calendrier de la F2 pour 2020 dévoilé

Il y aura douze week-ends de course au programme de la prochaine saison de F2, soit le même nombre que cette année. Le principal changement concerne le Paul Ricard, qui disparaît du programme. A la place, on trouve Zandvoort aux Pays-Bas début mai.

Comme d’habitude, la saison débutera à Bahreïn, du 20 au 22 mars. Puis le retour en Europe s’effectuera cette fois aux Pays-Bas et non plus en Espagne : les courses de Barcelone auront lieu le week-end suivant celles à Zandvoort. Fin mai, les équipes se rendront à Monaco, du 21 au 23, ce qui tombe cette année pour le pont de l’Ascension.

Deux semaines plus tard, Bakou sera au programme, avant une pause d’un mois. On retrouvera la F2 en Autriche, puis à Silverstone. La dernière course avant la pause estivale aura lieu comme traditionnellement à Budapest. Puis fin août rendez-vous est pris à Spa, avant Monza une semaine plus tard.

Les deux dernières courses de la saison se tiendront avec deux mois d’intervalle entre elles : Sotchi fin septembre, puis Abu Dhabi fin novembre.

Le calendrier des essais de pré-saison sera quant à lui dévoilé à une date ultérieure.

Le directeur de la F2, Bruno Michel, commente le choix de ce calendrier : "La saison prochaine, notre calendrier sera une nouvelle fois composé de douze manches, toutes faisant parties des week-ends de F1. Nous avons gardé le même nombre d’événements que lors des deux dernières saisons car nous avons trouvé le bon équilibre entre les manches européennes et les lieux plus éloignés. Je confirme que plus de pistes auraient aimé avoir une course de F2, mais comme toujours nous voulons nous assurer que notre championnat reste abordable en gardant les coûts sous contrôle, et limitant ainsi le nombre de week-ends à 12."

Stefano Domenicali expose enfin son avis : "Nous sommes ravis de confirmer le calendrier de la saison 2020 de Formule 2, qui mettre une nouvelle fois en avant les stars du futur, en roulant douze manches lors des week-ends de F1. Le calendrier a été soigneusement réalisé afin de donner la meilleure expérience et exposition sur cette marche finale avant l’accession à la F1, tout en maîtrisant les coûts."