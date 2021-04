Le calendrier complet de la saison 2021 de Formule E connu

La Formule E a publié le calendrier complet de la Saison 7, qui se tient cette année dans un contexte encore marqué par la pandémie de Covid-19. Les deux manches de Santiago du Chili et celles de Marrakech n’auront pas lieu cette saison.

En revanche, la Formule E va rester mondiale avec deux courses à Puebla, au Mexique. L’Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico City, habituellement utilisé, est un hôpital provisoire pour les patients atteints du Covid-19, et l’E-Prix du Mexique change donc de lieu.

Les trois autres destinations ajoutées sont New York, Londres et Berlin, qui accueilleront la Formule E en juillet et en août. Pour les deux villes anglosaxones, c’est un retour presque inespéré.

A noter que, comme Diryah, Rome, mais aussi Valence dont les deux E-Prix auront lieu ce week-end, il s’agira d’une manche double pour les quatre destinations fraîchement ajoutées.

Avec un total de 15 courses, la Saison 7 de Formule E sera la plus longue jamais organisée, et elle se terminera le 15 août 2021, après avoir débuté en Arabie saoudite le 26 février 2021.

"La publication du calendrier complet de cette saison est un énorme succès pour tous" s’est félicité le cofondateur de la Formule E, Alberto Longo. "Le calendrier comprend le plus grand nombre de courses jamais organisées en une seule saison."

"Il montre notre engagement à continuer de créer un calendrier qui donne envie aux fans et au public du monde entier de nous suivre. Quatre weekend en double-header à Puebla, New York, Londres et Berlin mèneront au premier titre officiel de Champion du Monde FIA de Formule E."

Le calendrier complet :