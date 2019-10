Latvala veut se concentrer sur sa carrière

Jari-Matti Latvala laisse derrière lui les rebondissements de sa vie personnelle pour se focaliser sur une performance solide au RallyRACC Catalunya - Rallye de España (24-27 octobre).

La semaine dernière, Jari-Matti Latvala a annoncé son intention d’annuler son prochain mariage avec la star de télé-réalité finlandaise Maisa Torppa.

Le couple était récemment sous les projecteurs en Finlande et Jari-Matti Latvala a fait part de ses regrets en voyant l’impact des événements récents sur sa vie privée, sa famille, ses amis et son équipe.

Le pilote Toyota Gazoo Racing a ainsi déclaré qu’il se concentrait désormais sur les deux derniers rallyes de la saison.

« Nous avons un championnat à défendre avec Toyota et l’occasion d’aider Ott [Tanak] à remporter son premier titre », a-t-il confié. « Vous savez que le rallye représente tout pour moi et je ne peux pas me permettre la moindre distraction. Les histoires dans les journaux [concernant sa relation] n’ont jamais cessé en Finlande. J’ai passé deux jours au téléphone pour régler ce problème. C’était vraiment stressant. »

Loin de sa vie privée, de nouvelles spéculations sur son avenir avec Toyota ont émergé. Tommi Mäkinen, le directeur de l’équipe, a récemment admis qu’il souhaitait trouver un moyen de conserver son compatriote.

« J’ai désormais trente-quatre ans et je pense toujours avoir quelques années de compétition au plus haut niveau qui m’attendent », a ajouté Jari-Matti Latvala. « Je veux que cela se réalise. J’ai testé pour l’Espagne la semaine dernière et je me sentais à nouveau en confiance dans la voiture. J’ai mené l’épreuve l’an passé et c’est un événement que j’apprécie. »