Latvala veut revenir dans le match à domicile

Jari-Matti Latvala espère que l’été lui permettra de retrouver son meilleur niveau et d’obtenir de meilleurs résultats dans la seconde partie de saison qui commencera sur ses terres au Neste Rally Finland (du 1er au 4 août).

Avec seulement deux arrivées dans le top cinq jusqu’ici, Jari-Matti Latvala n’occupe que la dixième place du classement général après les huit premiers rallyes de la saison. Un bilan assez similaire à celui d’il y a un an avant que le Finlandais ne termine sa campagne avec quatre podiums, dont une victoire en Australie, sur cinq arrivées.

« J’essaie de ne pas penser au rallye l’été », a confié le pilote Toyota Gazoo Racing à wrc.com. « J’ai une nouvelle maison de vacances, donc j’y suis en essayant de rester cette bulle. C’est bon pour le mental d’oublier la compétition et j’ai besoin de la faire à ce moment. La saison a été si difficile et il faut que je prenne un peu de recul avant de revenir et d’essayer de construire une dynamique en Finlande. »

Malgré les problèmes rencontrés plus tôt cette saison, Jari-Matti Latvala reste convaincu de son potentiel au volant de la Toyota Yaris WRC.

« La vitesse est au rendez-vous », a-t-il assuré. « Le problème n’est pas là, mais plutôt sur les autres aspects à aligner. Il y a eu de la malchance et quelques erreurs de ma part, c’est donc tout un ensemble de choses. Quand j’étais en tête en Sardaigne, je n’en revenais pas après le tonneau. La voiture a commencé à se lever et je me suis dit "Non, non, non, cela ne peut pas partir comme cela…", mais cela a été le cas. Je dois donc mettre tout ça derrière moi et me concentrer sur les prochains défis. La pause estivale est l’idéal pour y parvenir. Certes, nous avons fait des essais en Allemagne au début du mois et d’autres en Finlande, mais j’ai aussi eu du temps pour me détendre et penser à autre chose… Comme en travaillant sur le sauna dans ma maison de vacances ! »

Sur ses terres, Jari-Matti Latvala possède un solide bilan avec trois victoires et huit podiums sur ses dix derniers dépats à Jyväskylä.