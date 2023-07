Lamborghini présente son prototype LMDh pour le WEC et les 24H du Mans 2024

Par Emmanuel Touzot 13 juillet 2023 - 11:53





Lamborghini Squadra Corse a dévoilé ce jeudi matin, à l’occasion du Festival of Speed de Goodwood, son prototype amené à concourir dans la catégorie Hypercar du WEC dès la saison prochaine, ainsi qu’aux 24 Heures du mans.

La SC63, répondant à la réglementation LMDh et reposant sur un châssis Ligier, effectuera ses premiers tests dans les prochaines semaines. Iron Lynx sera chargée de l’exploitation de l’Hypercar de Sant’Agata Bolognese.

L’équipe italienne a d’ores et déjà annoncé l’arrivée de pilotes de renommée mondiale, issus de la Formule 1 comme de l’Endurance. Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean et Daniil Kvyat se partageront le volant de la SC63. D’autres pilotes rejoindront officiellement le giron Lamborghini Squadra Corse cette année.

"La SC63 est la voiture de course la plus avancée jamais conçue par Lamborghini. Elle incarne notre plan d’action ‘Direzione Cor Tauri’ présenté par notre marque dans notre objectif d’électrification de notre gamme de produits" a déclaré Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini.

"L’opportunité de rivaliser au sein des plus grandes courses d’endurance au monde avec un prototype hybride s’intègre dans notre vision pour le futur de la mobilité à haute performance. La SC63 LMDh est une étape vers les plus hauts échelons et vers le futur du sport automobile avec notre Squadra Corse."

Frédéric Lequien, Directeur Général du Championnat du Monde d’Endurance, salue cette nouvelle arrivée et ce nouveau prototype : "Toutes mes félicitations à Lamborghini et Iron Lynx pour leurs efforts considérables dans la conception de la nouvelle SC63, une magnifique machine qui sera, à n’en pas douter, également très populaire auprès de nos fans."

"Nous sommes extrêmement honorés qu’une marque aussi prestigieuse que Lamborghini rejoigne le WEC. Cette année, nous avons sept constructeurs différents engagés dans la catégorie Hypercar. Avec les arrivées de Lamborghini, BMW et Alpine en 2024, tout est réuni pour offrir une saison inoubliable."