Lamborghini annonce deux pilotes titulaires pour son programme LMDh

Par Paul Gombeaud 26 juillet 2022 - 14:56





Lamborghini s’engagera en WEC et en IMSA à compter de la saison 2024 avec son prototype LMDh, et on connait désormais l’identité de deux pilotes titulaires : Andrea Caldarelli et Mirko Bortolotti, tous deux pilotes d’usine de la marque italienne en catégorie GT.

"Nous sommes particulièrement fiers d’annoncer que Mirko et Andrea sont les deux premiers pilotes de notre programme LMDh," a déclaré Giorgio Sanna, responsable du sport automobile chez Lamborghini.

"Ils ont tous les deux contribué de manière substantielle aux résultats historiques de Lamborghini en GT, et leur engagement en LMDh récompense leur engagement continu pour la famille Squadra Corse. Je suis sûr que leur talent et leur expérience seront des atouts supplémentaires dans la catégorie reine de l’endurance."

Bortolotti, âgé de 32 ans, remportait sa première victoire pour Lamborghini en GT en 2014. Il est ainsi très honoré de voir son engagement à long terme avec la marque se poursuivre au plus haut niveau.

"Je suis ravi de poursuivre mon voyage avec Lamborghini et de commencer un nouveau chapitre excitant en LMDh. Je remercie la Squadra Corse pour tous les efforts fournis et la confiance accordée en moi depuis 2014. C’est un grand honneur et une grande responsabilité de représenter la marque au plus haut niveau de l’endurance."

Caldarelli, lui aussi âgé de 32 ans, a pour sa part rejoint Lamborghini en 2017. Il est, au même titre que son coéquipier et compatriote, très heureux à l’idée de faire briller le constructeur italien dans les plus grandes courses d’endurance du monde.

"Je suis heureux de faire partie de ce programme, c’est fantastique. Lorsque je commençais à courir pour Lamborghini en 2017, j’accomplissais un rêve d’enfant : piloter pour ma marque préférée dans les courses d’endurance les plus prestigieuses. J’ai hâte de reprendre le volant de cette LMDh. Je suis très excité par cette nouvelle aventure et je ferai tout mon possible pour apporter mon expérience à ce projet et ramener des trophées."