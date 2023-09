La victoire et le titre IndyCar pour Palou à Portland !

Par Emmanuel Touzot 3 septembre 2023 - 23:32





Graham Rahal avait signé la pole position du Grand Prix de Portland d’IndyCar, tandis que le grand enjeu de la course était le titre possible pour Alex Palou. Pour avoir la couronne à une course de la fin, il devait soit terminer devant Scott Dixon, soit terminer dans le top 4, soit perdre moins de 22 points face à son équipier.

Graham Rahal a gardé la tête au départ devant Scott McLaughlin, mais comme souvent, le premier tour de Portland a été le théâtre d’un peu de chaos. Callum Ilott est sorti large et a été percuté par Romain Grosjean, qui a dû rentrer au stand avec une monoplace abîmée.

Peu après, Will Power est sorti de piste et la course a été neutralisée. L’Australien est reparti à un tour, tandis que Grosjean a repris la piste avec 11 boucles de retard. Palou et Dixon ont hérité des deux premières places puisqu’ils étaient partis en pneus durs et ont prolongé leur premier relais.

Il a fallu attendre le 32e des 110 tours pour que Palou s’arrête, et il est ressorti troisième en gommes tendres, qui obligeaient à un court relais. Dixon en a fait de même un tour plus tard, mais il est reparti en pneus durs.

Rahal était le grand perdant du premier relais, ainsi que McLaughlin, puisque les deux hommes étaient septième et huitième après la première salve d’arrêts. David Malukas, qui s’était arrêté pendant la neutralisation, pointait en tête mais s’est arrêté au 35e tour, laissant Palou mener devant Dixon.

Dixon est ensuite progressivement remonté sur Palou, qui peinait à faire fonctionner ses gommes tendres. Le Néo-Zélandais a fait la jonction au 48e tour, et à la fin de cette boucle, Palou est revenu aux stands. L’Espagnol a repris la piste neuvième en pneus durs.

Palou a résisté à Helio Castroneves, mais il a bloqué plusieurs fois le Brésilien pour garder sa position. Il s’exposait clairement à une pénalité en faisant cela, alors que Dixon héritait de la tête. La direction de course n’a pas étudié la manœuvre de Palou.

Rahal et McLaughlin sont rentrés à leur tour, tout comme O’Ward. Les deux hommes se sont fait dépasser par Ericsson, qui est aussi allé chercher Marcus Armstrong, puis Rinus VeeKay. Alexander Rossi a dépassé McLaughlin.

Lors de l’arrêt suivant, Palou a réussi à prendre de l’avance sur Dixon, qui a chaussé ses pneus tendres dans l’avant-dernier relais. Après 70 tours des 110 prévus, Palou menait avec 9 secondes d’avance, mais Dixon parvenait à remonter malgré ses gommes tendres.

Alors que le Néo-Zélandais était revenu à moins de 7 secondes, Palou est rentré aux stands au 80e tour. Il est ressorti sixième, et Dixon s’est arrêté deux tours plus tard. Il est ressorti à côté de Ryan Hunter-Reay qui a résisté quelque peu inutilement.

Rosenqvist était en tête en stratégie légèrement décalée, tandis que l’écart entre Palou et Dixon était maintenant de cinq secondes. Agustin Canapino est parti en tête-à-queue et a causé une neutralisation, permettant à Rosenqvist de repasser par les stands et de ressortir deuxième.

Palou était en tête en pneus durs devant Rosenqvist en gommes tendres. Dixon, O’Ward et Newgarden complétaient le top 5. VeeKay était sixième devant McLaughlin, Ericsson, Rossi et Herta. Dixon s’est agacé que la course ait été neutralisée avant que Rosenqvist ait eu à faire son tour de sortie.

Palou a ensuite creusé l’écart sur Rosenqvist et Dixon, et la fin de course n’a été perturbée que par un tête-à-queue de Herta. Palou n’a pas été gêné et s’est imposé, remportant le titre une course avant la fin de saison.

C’est la première fois depuis 2007 qu’un titre ne se joue pas lors de la dernière course de la saison. Rosenqvist termine deuxième devant Dixon, qui renforce sa place provisoire de vice-champion avant la dernière course de Laguna Seca, la semaine prochaine.