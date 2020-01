La Toyota Yaris WRC 2020 se dévoile

Toyota Gazoo Racing a dévoilé des couleurs inchangées pour la campagne 2020 de sa Yaris WRC lors du premier des trois jours du Salon Automobile de Tokyo (Japon).

Son tout nouveau trio composé par les équipages Sébastien Ogier / Julien Ingrassia, Elfyn Evans / Scott Martin et Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen a ainsi fait sa première apparition dans les couleurs rouge et blanche caractéristiques du constructeur japonais.

Pour la première fois, l’équipe donnait le coup d’envoi de sa campagne en WRC sur l’archipel nippon, là même où s’achèvera la saison en novembre prochain avec le premier Rallye du Japon présent au Championnat du Monde FIA des Rallyes depuis 2010.

Tommi Mäkinen, le directeur de l’équipe, a indiqué que la structure ayant remporté le titre mondial chez les pilotes l’an passé avec Ott Tänak entamerait l’année avec des performances en hausse dès le Rallye Monte-Carlo (23-27 janvier).

« De l’extérieur, notre voiture ressemble à la précédente et nous conservons généralement le même package solide qui était le nôtre dans de nombreuses conditions différentes l’an passé », a expliqué le Finlandais. « Cependant, nous travaillons toujours à apporter de petites améliorations pour le rendre encore meilleur et nous allons débuter cette saison avec une voiture plus légère et plus puissante. Je suis convaincu que nos nouveaux pilotes talentueux se sentiront rapidement à l’aise et que nous pourrons viser à nouveau les sommets cette saison. »

« C’est formidable d’être au Japon pour lancer notre saison avec nos nouveaux pilotes », a-t-il conclu. « Nous attendons avec impatience le retour du WRC au Japon en fin d’année, donc il n’y a rien de mieux que de donner le coup d’envoi de notre campagne ici avec autant d’amateurs de voitures japonaises ! »