La saison de Formule E suspendue jusqu’à fin juin

Après la confirmation que les événements sportifs ne pourraient pas être tenus en Allemagne cet été, la Formule E a annulé la manche de Berlin et confirmé que le championnat ne reprendrait pas avant juillet au plus tôt, selon les conditions sanitaires.

"La Formule E et la FIA continuent d’utiliser leur système basé sur les drapeaux pour déterminer le statut de chaque course" a déclaré la FE. "Un drapeau rouge indiquant qu’aucune course n’aura lieu, un drapeau jaune indiquant une période pour potentiellement redémarrer les courses et un drapeau vert signifiant que nous sommes prêts à repartir."

"Nous pouvons maintenant confirmer que des drapeaux rouges ont été appliqués aux mois de mai et juin, ce qui signifie que le E-Prix de Berlin ne peut plus avoir lieu comme prévu initialement le 21 juin."

"Le mois de juillet est placé sous drapeau jaune, avec la possibilité d’accueillir des événements ou de reprogrammer des courses en cas de stabilisation de la situation liée au coronavirus."

Comme pour la F1, toutes les possibilités sont envisagées pour relancer le championnat : "Nous évaluons toutes les options disponibles afin de terminer la saison avec le plus grand nombre de courses possible."

"Ce plan d’urgence continue d’explorer l’organisation de courses à huis-clos, l’utilisation de circuits permanents, l’introduction de nouvelles courses sur deux jours et une prolongation de la saison au-delà de sa date initiale de fin."