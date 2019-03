La régularité sera la clé pour Evans

Elfyn Evans estime que son manque de régularité lui a coûté la deuxième place du Rally Guanajuato México et l’a contraint à se satisfaire de la dernière marche du podium derrière Ott Tänak.

Le pilote M-Sport Ford World Rally Team était l’un des rares à éviter les problèmes tout au long des quatre jours sur les redoutables spéciales de terre au Mexique.

Cette performance lui permettait de hisser sa Ford Fiesta WRC au deuxième rang samedi matin, mais il perdait du temps face à Ott Tänak dans le deuxième passage dans Otates (ES14) dès l’après-midi. Gonflé à bloc, l’Estonien réduisait l’écart avant de déloger le Gallois dimanche matin.

« Lâcher seize secondes sur une seule spéciale est un vrai cadeau dans ce sport si compétitif », analysait-il après l’arrivée. « Cela a changé le cours du rallye et son approche puisqu’il pouvait sentir sa proie et la deuxième place. Je me serais facilité la vie en retrouvant l’assistance avec vingt secondes d’avance. »

Cependant, Elfyn Evans s’avérait plutôt satisfait de sa prestation sur la troisième manche du calendrier. Fort de son premier podium de la saison, il connaît désormais les domaines dans lesquels il doit progresser pour aller de l’avant.

« Ce n’était pas une performance pleine, car nous avons laissé la deuxième place nous échapper à plusieurs moments », confiait-il. « Dans l’ensemble, c’est tout de même positif avant de passer à la suite. J’ai été l’un des rares pilotes à éviter les pierres et les crevaisons. De ce point de vue, je suis satisfait de mon pilotage et de mon rythme. Je dois juste être un peu plus régulier sur les temps et les bons résultats suivront. »