La Peugeot 9X8 aura une nouvelle livrée aux 24 Heures du Mans

Par Emmanuel Touzot 18 avril 2023 - 20:19





En 1ère mondiale à l’occasion de la Milan Design Week et devant la Presse internationale, le nouveau design graphique de la Peugeot 9X8 Hypercar réalisé en collaboration avec l’artiste J. Demsky vient d’être dévoilé.

Ce n’est pas seulement la Peugeot 9X8 Hypercar en création originale qui est révélée mais tout un univers graphique à la signature unique J. Demsky.

Lors de la Milan Design Week, Peugeot propose un dispositif de reveal spécialement créé pour cet évènement, qui mêle l’art et la technique. Les visiteurs sont plongés dans un univers immersif, composé d’une multitude d’écrans mettant en scène à la fois le style unique de l’art graphique de J. Demsky et la nouvelle livrée de la Peugeot 9X8.

Le reveal de cette livrée inédite s’est faite en présence de Matthias Hossann, Directeur du Design PEUGEOT, de Phil York, Directeur Marketing et Communication Peugeot et de Gustavo Menezes, Pilote du Team Peugeot TotalEnergies. La Peugeot 9X8 Hypercar sera exposée au public jusqu’au 23 avril.

En imaginant la nouvelle livrée de la 9X8, J. Demsky fait plus que de décorer une voiture : il fait passer un message puissant, dans la grande tradition des Art Cars qui ont marqué l’histoire de l’automobile en l’appliquant à une voiture de sport qui exprime le meilleur de Peugeot en termes d’allure, d’efficience et de technologie. Artiste Espagnol éclectique, J. Demsky a également imaginé un graphisme pour la combinaison et le casque des pilotes.

Peugeot continue sa stratégie de partenariat avec des artistes de talent, le design graphique de la Peugeot 9X8 est la 2ème collaboration de l’année et cela illustre parfaitement la promesse que « Le monde est meilleur avec allure ».

Ces livrées au design graphique unique participeront aux mythiques 24 Heures du Mans qui fêteront cette année leurs 100 ans. La Peugeot 9X8 roulerait ainsi dans les traces de ses illustres ancêtres, la 905 (victorieuse au Mans en 1992 et 1993) et la 908 (2009). Cette Hypercar à 4 roues motrices porte le savoir-faire hybride de Peugeot sur la scène mondiale du sport automobile, au plus haut niveau.