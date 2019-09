La Nouvelle-Zélande assure son retour en WRC

La Nouvelle-Zélande retrouvera le Championnat du Monde FIA des Rallyes en 2020 après sept ans d’absence.

Le Rally New Zealand fera partie des quatorze manches du calendrier proposé par WRC Promoter et approuvé ce vendredi par la FIA, l’instance dirigeante du sport automobile mondial.

Disputé du 3 au 6 septembre, ce rallye terre retrouvera également sa base à Auckland, sur l’île du Nord, pour accueillir le dixième rendez-vous de la saison.

La Nouvelle-Zélande possède une relation riche avec le WRC puisque le pays a accueilli la discipline à trente-deux reprises depuis 1977. Jusqu’en 2008, seules deux éditions n’avaient pas eu lieu et sa dernière apparition remonte à 2012.

Les pilotes placent les routes sur terre du pays, lisses et tout en courbes, parmi les plus belles au monde et l’épreuve est également connue pour traverser de sublimes décors.

Oliver Ciesla, directeur général de WRC Promoter, a indiqué que le retour du championnat dans la ville portuaire d’Auckland ferait l’unanimité.

« Le pays est connu pour ses magnifiques décors de carte postale appréciés par les fans du monde entier, ses routes d’excellente qualité et une forte communauté rallystique », a-t-il déclaré. « Nous sommes très excités à l’idée de retourner à Auckland en 2020. La Nouvelle-Zélande possède une vraie affinité avec le WRC et figure dans le top dix des pays ayant le plus souvent accueilli le championnat. Avec une population de plus d’un million et demi de personnes, la ville d’Auckland est l’hôte idéale pour offrir un accès facile aux spéciales. Le rallye sera nouveau pour nombre de nos concurrents, mais ceux qui ont déjà piloté sur ces routes fluides et magnifiques de la campagne autour d’Auckland vous diront qu’il n’y en a pas beaucoup, s’il en existe, de plus belles. »

Peter Johnston, président de Rally New Zealand 2020, attend avec impatience le retour du WRC en son pays.

« Cet événement est emblématique au sein du paysage sportif de la Nouvelle-Zélande depuis de nombreuses décennies », a-t-il confié. « Ce jour confirmant son retour est historique pour le sport automobile. »

Dans le cadre du Championnat du Monde FIA des Rallyes, dix-neuf pilotes différents sont montés sur la plus haute marche du podium en Nouvelle-Zélande. En haut du palmarès figure le double champion du monde Marcus Grönholm, avec cinq victoires, suivi de Carlos Sainz qui en compte quatre à son actif.