La nouvelle saison du WEC va déjà débuter en Espagne

La liste d’inscription au Prologue, test officiel d’avant-saison du Championnat du Monde d’Endurance FIA 2019/20, a été dévoilée. 30 voitures vont participer à deux journées d’essais sur le Circuit de Barcelone-Catalunya les mardi 23 et mercredi 24 juillet.

Au total, six voitures LMP1 seront présentes en Espagne, avec l’équipe championne en titre Toyota Gazoo Racing inscrivant deux Toyota TS050 Hybrid. Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, champions du monde nouvellement couronnés, seront rejoints par l’ancien champion du monde Brendon Hartley pour la saison 2019/20, en remplacement de Fernando Alonso.

Rebellion Racing et Team LNT sont également présents avec un duo de voitures non hybrides pour le début de la dernière saison LMP1 avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation Hypercar en 2020/21.

La lutte pour le championnat du monde constructeur WEC GT promet d’être aussi féroce qu’elle l’a été pendant la Super Saison avec trois des noms les plus évocateurs du sport automobile - Aston Martin, Ferrari et Porsche - qui s’affrontent une fois encore.

Au total, cinq LMGTE Pro seront présentes au Prologue, avec les deux Ferrari 488 GTE Evo d’AF Corse. Porsche, champion du monde en titre, engage un total de quatre pilotes à Barcelone pour tester ses Porsche 911 RSR-19 nouvellement mises à niveau, dont Michael Christensen et Kevin Estre, champions du monde d’endurance GT nouvellement sacrés. Pendant ce temps, Aston Martin Racing amènera quatre pilotes pour tester l’Aston Martin Vantage.

Quatre nouvelles équipes LMP2 feront leurs débuts en WEC FIA à Barcelone - United Autosport, High Class Racing, Cool Racing et Cetilar Racing.

Anthony Davidson, ancien champion WEC FIA, passera chez JOTA Sport aux côtés de Pastor Maldonado et Robert Gonzales pour la saison à venir, tandis que les champions LMP2 Signatech Alpine reprendront leurs combats avec Jackie Chan DC Racing et Racing Team Nederland pour la Saison 8 du WEC 2018/19.

L’équipe championne LMGTE Am en titre, Team Project 1, amènera deux voitures ainsi que les champions en titre Egidio Perfetti et Patrick Lindsey pour tester les deux Porsche 911 RSR.

AF Corse enverra également deux Ferrari 488 GTE Evos avec son équipe complète de six pilotes dont des concurrents réguliers de la catégorie LMGTE Am. Aston Martin Racing, Gulf Racing, MR Racing et Dempsey-Proton Racing seront également présents à Barcelone. La nouvelle équipe Red River Sport se joindra à une impressionnante entrée de onze voitures dans la catégorie GTE Am.

La manche d’ouverture du Championnat du Monde d’Endurance FIA 2019/20, les 4 Heures de Silverstone, se tiendra le dimanche 1er septembre et sera suivie de sept autres courses au Japon, en Chine, à Bahreïn, au Brésil, aux Etats-Unis, en Belgique et se terminera au Mans en juin prochain.