La liste des engagés pour la saison WEC 2019-2020 dévoilée

Après le Mans, une nouvelle saison du WEC s’annonce intense et diversifiée dans toutes les catégories.

Le championnat annonce 33 engagés pour la saison 8 du WEC, comptant 8 manches sur plusieurs continents.

• Quatre constructeurs pour la catégorie LMP1 dont Toyota Gazoo Racing

• Une forte compétition promise pour la catégorie LMP2 à travers l’affrontement de plusieurs constructeurs de châssis

• Aston Martin, Ferrari et Porsche se livreront une fantastique bataille pour le titre de Champion du Monde en catégorie GT

• La catégorie LMGTE Am la plus importante jamais connue offre une grande diversité

La liste des engagés au Championnat du Monde d’Endurance FIA 2019-2020 a été révélée lors de la conférence de presse officielle précédant les « 24 Heures du Mans ».

La saison 8 qui débutera le 1er septembre avec les 4 Heures de Silverstone, offre un plateau de 33 voitures et 11 nationalités différentes. Il présente quatre constructeurs mondiaux et des équipages pouvant mutuellement se targuer de plusieurs titres en championnat d’endurance autour du monde.

La qualité des concurrents dans chacune des quatre catégories – répartis de façon équitable entre prototypes et GTE – promettent une compétition et un spectacle de tout premier ordre sur les cinq continents que le WEC visitera pendant la saison.

Faits et chiffres clés de la grille du FIA WEC 2019-2020

• 33 inscrits représentant 11 nations : Royaume-Uni (9), Allemagne (6), Italie (5), Japon (3), Suisse (3), Russie (2), USA (1), Chine (1), France (1), Pays- Bas (1), Danemark (1)

• 8 engagés en LMP1, 8 en LMP2, 6 en LMGTE Pro et 11 en LMGTE Am – 48,5% en LMP, 51,5% en GTE

• 4 écuries d’usine inscrites parmi les plus grandes et prestigieuses marques au monde : Toyota, Aston Martin, Ferrari et Porsche

• Contact étroit et permanent entre les régulateurs, les équipes et les constructeurs de châssis/moteur afin de garder un équilibre dans les catégories LMP2 et GTE en amont du lancement du nouveau règlement LMP1 2020-2021.

LMP1

• Le Champion du Monde Toyota Gazoo Racing engage deux TS050 HYBRIDS avec un équipage de renom déjà annoncé

• Engagé de la première heure dès 2012, Rebellion Racing reste fidèle au WEC, le team Suisse visant la consolidation des acquis de la R13 en compétition pour aller chercher la victoire.

• Le team LNT engage deux Ginetta G60-LT-P1-AER, faisant suite au programme de développement intense de 2018/19

• Le team SMP Racing souhaite tirer profit de son expérience positive de la Super Saison avec la BR Engineering BR1 pour viser la plus haute marche du podium

LMP2

• Diversité parmi les constructeurs de châssis avec Ligier, Oreca et Dallara tous présents

• Des teams de renommée internationale et des équipages talentueux avec Signatech Alpine Elf, Racing Team Nederland, Jackie Chan DC Racing/JOTA, tous de retour au WEC

• 4 équipes arrivent de l’European Le Mans Series à la scène mondiale : United Autosports, Cool Racing, High Class Racing et Cetilar Racing

• 8 engagés de 8 nationalités différentes en provenance de 3 continents distincts

LMGTE Pro

• Des teams GTE Pro représentant les marques de voitures de luxe les plus connues au monde viennent chercher le titre mondial

• Ferrari demeure le constructeur GTE le plus titré de l’histoire du WEC, l’endurance étant la passion de la marque depuis sa création.

• Porsche, le Champion du Monde en titre en catégorie GT, présente la nouvelle version 911 RSR-19 de son emblématique 911, en quête de deux titres consécutifs

• Aston Martin mise sur la continuité et sur l’expérience de la Super Saison avec sa Vantage ayant bénéficié de gros développements et poursuit avec un équipage identique

LMGTE Am

• Un plateau multi-marques record de 11 inscrits en LMGTE Am

• L’engagement du nouvel arrivant Red River Sport (Ferrari) et de l’équipe renforcée du Team Project 1 (Porsche) dynamise la catégorie

• Beaucoup d’habitués parmi les engagés tels que AF Corse, Dempsey-Proton Racing, Aston Martin Racing, TF Sport, MR Racing et Gulf Racing

• Action et plaisir garantis avec des pilotes expérimentés et des nouveaux arrivants

"L’un des principes fondamentaux de l’ACO a toujours été d’encourager et de maintenir la course d’endurance réunissant plusieurs catégories afin que les prototypes tout comme les voitures de catégorie GTE occupent une place de choix sur la grille, non seulement aux 24 Heures du Mans mais également dans tous nos championnats. Tout comme notre exceptionnelle liste d’engagés en LMP1, c’est particulièrement encourageant de voir plusieurs équipes LMP2 arriver du championnat européen, l’European Le Mans Series, pour concourir au Championnat du Monde. De plus, nous sommes ravis de voir un plateau LMGTE Am aussi riche, les pilotes amateurs représentant la base de nos courses depuis tant d’années," commente le Président de L’Automobile Club de L’Ouest, Pierre Fillon.

Le Président de la Commission d’Endurance FIA, Richard Mille, ajoute : "C’est très plaisant de voir le niveau de performance des teams et des pilotes dans les quatre catégories du Championnat du Monde d’Endurance FIA. Ce sera la dernière saison des voitures LMP1 actuelles avant de passer à une nouvelle ère avec l’arrivée du règlement 2020, et avec les quatre équipes dominant chaque catégorie, elle se terminera sans aucun doute en beauté. Les catégories LMP2 et LMGTE Am continuent de grandir et la qualité des engagés en LMGTE Pro est bien plus élevée que jamais. La saison 2019/2020 sera incontestablement immanquable et savoureuse."

Le Directeur Général du Championnat du Monde d’Endurance FIA, Gérard Neveu, conclut : "La Super Saison de 14 mois, seule et unique en son genre, se termine, et nous sommes certains que la saison 8 ne sera en aucun point décevante ! Elle promet d’être une saison magnifique par l’intensité de la concurrence, la qualité des équipes et des pilotes et ce dans chaque catégorie mais aussi le spectacle qu’ils vont offrir à notre communauté toujours grandissante de fans à travers le monde. Notre première saison selon ce nouveau format de calendrier comprend le retour de Bahreïn et de Sao Paulo, deux destinations de prédilection autant pour les concurrents que pour les fans, et nous sommes très impatients que tout recommence à Silverstone dans quelques mois."

Le calendrier 2019 - 2020 se compose de :

01/09/2019 - 4 Heures de Silverstone

06/10/2019 - 6 Heures de Fuji

10/11/2019 - 4 Heures de Shanghai

14/12/2019 - 8 Heures de Bahreïn

01/02/2020 - 6 Heures de São Paulo

20/03/2020 - 1000 Miles de Sebring (8 heures)

02/05/2020 - 6 Heures de Spa-Francorchamps

13-14/06/2020 - 24 Heures du Mans