La liste des engagés de l’Indy 500 2020

L’IndyCar a confirmé la liste définitive des engagés pour la 104e édition des 500 Miles d’Indianapolis, qui se tiendront le week-end prochain sur l’Indianapolis Motor Speedway.

Il y a quelques jours, la discipline avait admis que la seule solution était de disputer la course à huis clos et il n’y aura donc pas de public. Il y aura bien 33 voitures engagées, comme la tradition le veut, mais il n’y avait que 33 candidats.

Dès lors, l’effet à cela est simple : il n’y aura aucune séance de pré-qualification, qui avait valu à Fernando Alonso d’être éliminé l’an dernier, et l’Espagnol sait d’office qu’il disputera son second Indy 500 après celui de 2017 pour Andretti et McLaren.

La liste comporte un seul Français, Simon Pagenaud, qui défendra son titre après avoir remporté l’an dernier le 103e Indy 500, tandis que Sébastien Bourdais sera absent.

On retrouvera dans la liste des engagés quatre voitures de l’équipe Penske dont Pagenaud, trois voiture de Chip Ganassi, et une véritable armada Andretti Autosport, qui engagera un total de six voitures, dont deux en association avec d’autres structures.

Il y aura dans le peloton huit anciens vainqueurs de l’épreuve, et cinq pilotes qui disputeront leur premier Indy 500, remarqués par un (R) dans la liste des engagés ci-dessous.

La liste des engagés pour les 500 Miles d’Indianapolis