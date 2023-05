La liste des 186 pilotes des 24 Heures du Mans 2023 dévoilée

Par Franck Drui 5 mai 2023 - 17:03





Les 10 et 11 juin 2023, le centenaire des 24 Heures du Mans sera célébré ; la quatrième manche du championnat FIA WEC promet d’être historique. Ce vendredi 5 mai, la liste provisoire des 186 pilotes engagés se révèle. Voici un résumé des éléments à noter pour ne rien manquer.

Pas moins de 62 voitures animeront les 24 Heures du Mans 2023, soit un beau cadeau pour l’épreuve qui fête ses 100 ans d’existence. À cette occasion, la course se dote d’un plateau remarquable qui lie présent et futur.

Une grille d’exception

Pas moins de 16 voitures se disputeront la victoire en catégorie Hypercar, réparties en sept marques différentes : Porsche, Peugeot, Ferrari, Vanwall, Glickenhaus, Toyota et Cadillac, soit des constructeurs qui ont déjà marqué l’histoire du sport automobile de leur empreinte. Avec la présence de nouvelles légendes des 24 Heures du Mans comme Sébastien Buemi (quatre victoires), André Lotterer (trois succès) ou Romain Dumas (deux fois vainqueur et détenteur du record à la distance), la catégorie Hypercar promet un spectacle grandiose.

Bataille rapprochée en LMP2

Comme souvent, La catégorie LMP2 sera le théâtre d’une bataille intense, aussi longue que la course le permet. Un très haut niveau de compétition est promis aux 24 engagés, avec des équipes renommées comme Jota, United Autosports, Prema Racing, Team WRT ou Alpine Elf Team. Cette classe mêle espoirs et grands palmarès. D’un côté, l’explosivité de la jeunesse avec Josh Pierson, 17 ans seulement, ou Charles Milesi, qui a déjà fait ses preuves aux 24 Heures du Mans avec une victoire de catégorie. De l’autre, l’expérience avec Neel Jani, vainqueur en 2016, Simon Pagenaud, ou Nicolas Lapierre.

Les LMGTE Am au cœur du spectacle

Le public peut compter sur la catégorie LMGTE Am pour animer cette 91e édition des 24 Heures du Mans. En parallèle des Hypercar, cette discipline fortement appréciée a marqué la course avec des joutes d’une intensité rare. Cette année, pas moins de 21 engagés du monde entier souhaitent décrocher un succès sur la scène mancelle. On y retrouve le célèbre acteur Michael Fassbender, qui poursuit son rêve de 24 Heures du Mans après une première participation en 2022. Les habitués du GT ne seront pas en reste ; Ben Keating, Daniel Serra ou Richard Lietz, entre autres, figureront tous au départ.

Plus fortes que jamais

Aux TotalEnergies 6 Heures de Spa-Francorchamps, Lilou Wadoux est devenue la première femme à remporter une victoire de catégorie au sein du championnat d’endurance FIA WEC. Aux 24 Heures du Mans, quatre autres espéreront elles aussi inscrire leurs noms au grand palmarès de l’épreuve. Doriane Pin, dans la structure Prema Racing en LMP2, s’est démarquée de par sa vitesse en ce début de saison. En LMGTE Am, le trio des Iron Dames composé de Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey poursuit sa grande aventure et continue d’inspirer les foules.

De la monoplace à l’endurance

De nombreux anciens pilotes de Formule 1 perpétuent la tradition à l’occasion du centenaire des 24 Heures du Mans. Depuis la création du championnat de monoplaces en 1950, les héros viennent disputer la classique mancelle et l’édition 2023 ne fait pas exception à la règle. On note la présence de Jacques Villeneuve, champion du monde de Formule 1 en 1997 au sein du Floyd Vanwall Racing Team en Hypercar. Jenson Button, champion du monde en 2009, sera aussi au départ, au volant de la NASCAR Chevrolet Camaro ZL1 d’Henrick Motorsports. Outre ces deux légendes, Antonio Giovinazzi, Paul Di Resta, Robert Kubica et bien d’autres jonchent la liste des engagés de cette édition exceptionnelle.

Une NASCAR aux 24 Heures

Cette année, une NASCAR fait partie de l’aventure. Dans le Garage 56, les spectateurs pourront apercevoir une Chevrolet Camaro ZL1 semblable à celles qui disputent le prestigieux championnat américain. À son volant, trois grands pilotes. Jenson Button, d’une part, accompagné de Mike Rockenfeller, vainqueur des 24 Heures du Mans en 2010, sans oublier Jimmie Johnson, septuple lauréat du championnat NASCAR sur Chevrolet. Un grand show à l’américaine en perspective.