La Formule E va retrouver les rues de Monaco ce week-end

Le Championnat de Formule E ABB FIA se rendra sur la Côte d’Azur ce week-end (11 mai). La neuvième manche de la saison 2018/2019 se déroulera dans les célèbres rues de la Principauté de Monaco. Après les succès de 2015 et 2017 (photo), la Formule E revient sur le rocher pour la troisième fois de l’histoire de la série tout électrique.

12 virages étroits et sinueux entraîneront les pilotes sur un tour d’1.765 km le long du port Hercules. Les plus emblématiques dont la Sainte Dévote, la Rascasse, le Tabac et la Piscine, feront vibrer les amateurs de voitures de course. Situé dans un des cadres les plus glamours de côte méditerranéenne, l’événement est assurément l’un des temps forts de cette saison.

La dernière fois

Les deux courses précédentes à Monaco ont été une réussite pour Sébastien Buemi de Nissan, qui a non seulement décroché la pole position dans les deux manches, mais est également monté à deux reprises sur la première marche du podium. Lucas di Grassi d’Audi Sport ABT s’est classé deux fois second. Si le résultat de 2017 a permis à Buemi de devancer di Grassi au championnat des pilotes, le Brésilien a tout de même remporté le titre à la fin de la saison.

Classement actuel

La saison 5 reste incroyablement imprévisible, car la liste des vainqueurs consécutifs des différentes courses a été portée à huit en autant de manches, ce qui donne un classement du championnat extrêmement serré. Robin Frijns d’Envision Virgin Racing, vainqueur de l’E-Prix de Paris, mène avec 81 points. Le pilote DS TECHEETAH Andre Lotterer n’est qu’à un point derrière lui, suivi de près par Antonio Felix da Costa et Lucas di Grassi avec 70 points chacun. André Lotterer est actuellement le seul pilote dans le top sept sans victoire de course à son actif et fera tout pour changer la donne lors de la prochaine épreuve. Ayant fait ses débuts dans le championnat de Formule E FIA la saison dernière, Lotterer n’a encore jamais parcouru le circuit Monégasque en monoplace électrique.

Les bons résultats de DS TECHEETAH lors des trois dernières manches classent actuellement l’équipe en tête du championnat de Formule E ABB FIA. Envision Virgin Racing, la seule équipe dont les deux pilotes ont remporté une course, suit en deuxième position, avec Audi Sport ABT Schaeffler en troisième position.

25 points sont attribués par victoire en E-Prix. Les huit premiers pilotes n’étant séparés que par 22 points, tout peut changer ce week-end. Le championnat reste plus que jamais ouvert.