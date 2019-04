La Formule E revient au coeur de Paris

Le championnat de Formule E ABB FIA 2018/19 revient dans les rues de la capitale française ce week-end (27 avril) pour la quatrième visite de la série dans cette ville emblématique. L’E-Prix de Paris, qui se tiendra dans le quartier des Invalides du 7e arrondissement de Paris, sera la huitième étape de la saison en cours.

Le circuit d’1,92 km de long avec 14 virages étroits et sinueux représente un défi de taille pour les pilotes. Il fait le tour de l’imposant Hôtel National des Invalides, qui abrite le musée de l’Armée et la tombe de Napoléon. La voie des stands est située le long de l’Esplanade des Invalides. L’étroitesse des rues de la ville, au cœur de Paris, peut rendre les dépassements difficiles, les qualifications vont donc être très importantes.

La dernière fois

L’an dernier, le Français Jean-Eric Vergne prend la pole position devant Sam Bird avec près de trois dixièmes de seconde d’avance, son coéquipier TECHEETAH André Lotterer termine troisième en qualifications. Devant une foule parisienne venue en nombre assister à l’action, Vergne, son héros local, réalise une performance quasi parfaite pendant la course et remporte une victoire éclatante. Avec ce résultat, il étend son avance au classement et remporte le championnat de Formule E ABB FIA 2017/18.

Classement actuel

À mi-saison 2018/2019, la compétition dans le championnat de Formule E ABB FIA est plus féroce que jamais. Sept vainqueurs différents pour autant de manches, ce qui rend les pronostics difficiles pour Paris. Jérôme d’Ambrosio est actuellement en tête du classement, mais les neuf premiers du classement tiennent dans seulement 13 points, la lutte pour le titre est donc encore très ouverte. André Lotterer, qui occupe actuellement la troisième place au classement des pilotes, est le seul du top 5 à ne pas avoir remporté de victoire en course. Son coéquipier TECHEETAH ayant remporté l’édition parisienne l’an dernier, Lotterer espère que son équipe répétera la performance et qu’il sera à son tour sur la première marche du podium. Les bons résultats de TECHEETAH à Sanya et Rome la placent actuellement en tête du classement des équipes du championnat de Formule E ABB FIA, suivie de près par Envision Virgin Racing et Mahindra Racing respectivement en deuxième et troisième position.

Avec pour toile de fond les magnifiques bâtiments des Invalides et la sublime Tour Eiffel, l’E-Prix de Paris est assurément l’un des temps forts de la saison. Ajoutez à cela l’importance de Paris sur la scène mondiale en tant que champion de la nouvelle mobilité et de l’action environnementale, et vous obtenez l’un des meilleurs exemples de la double mission de la Formule E qui consiste à amener le sport automobile dans les centres-villes et à sensibiliser les consommateurs à la technologie des véhicules électriques.