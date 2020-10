La Formule E reporte déjà des courses de la saison 2021

En vue de la saison 2020-2021 du Championnat du Monde de Formule E ABB FIA, Formula E et la FIA publieront des mises à jour du calendrier à mesure que les courses seront confirmées. Les premiers rendez-vous d’ores et déjà officialisés sont Santiago et Diriyah, où deux courses (manches 1 à 4) seront à chaque fois disputées.

Les manches 1 et 2 de la saison 7 auront lieu à Santiago les 16 et 17 janvier prochains. Ce premier double événement dans la capitale chilienne marquera les débuts de la Formule E avec son nouveau statut de Championnat du Monde. En accord avec les autorités locales, il se tiendra à huis clos, pour des raisons de sécurité et santé publique.

Les manches 3 et 4 de la saison 2020-2021 du Championnat du Monde de Formule E ABB FIA se dérouleront quant à elles à Diriyah, en Arabie Saoudite, les 26 et 27 février. Pour la troisième venue consécutive de la Formule E dans le pays, Formula E et la FIA préparent scrupuleusement l’événement en collaboration avec les autorités locales, afin de garantir le niveau de sécurité nécessaire à la tenue des deux courses, dans l’espoir d’accueillir du public sur le site.

Les courses de Mexico et Sanya ont quant à elles été décalées à plus tard dans l’année. La priorité de Formula E et de la FIA est en effet de se conformer au calendrier précédemment annoncé et courir ainsi autant que possible dans les villes hôtes déjà révélées. Toutefois, à chaque prise de décision, la santé et la sécurité de l’ensemble de la communauté de la Formule E (constructeurs, partenaires, pilotes, fans), ainsi que celles des habitants des villes étapes, passeront toujours en priorité.

Tout en continuant de collaborer étroitement avec les différentes autorités locales pour suivre l’évolution de la situation sanitaire, Formula E est en communication permanente avec sa communauté de teams, constructeurs, partenaires, diffuseurs et pilotes. Les courses suivantes au calendrier seront confirmées début 2021. Toutes les modifications de calendrier sont évidemment sujettes à l’approbation du Conseil Mondial de la FIA.