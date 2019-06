La Formule E prend la direction de la Suisse ce week-end

L’année dernière, la course de Zurich a marqué un événement historique puisque le championnat de Formule E ABB FIA a fait son retour en Suisse après une absence de courses sur circuit de plus de 60 ans. L’E-Prix de suisse de la saison 2018/19 aura lieu à Bern. La 11ème manche, qui débute ce week-end (22 juin), sera la dernière épreuve de l’étape Européenne avant la finale de la saison à New York.

Le circuit est nouveau pour tous les pilotes, puisque Bern fait sa première apparition sur le calendrier de la série de courses électrique. Le circuit d’une longueur de 2,75 km emmène les pilotes sur 14 tours anti-horaires à travers le centre-ville, tout en offrant une vue spectaculaire sur l’Aar et le centre ville historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La dernière fois

La course 2018 de Zurich a été remportée par le pilote d’Audi Sport Abt Schaeffler Lucas di Grassi, après un départ en cinquième position. Sam Bird, de Virgin, y a terminé deuxième, suivi de Jérôme d’Ambrosio, troisième. Mitch Evans de Jaguar, parti en pole position, a conservé la tête pendant 17 des 39 tours. En raison de problèmes techniques, il n’a pas été en mesure de se défendre de l’attaque de Lucas di Grassi dans le premier virage du 18e tour. Di Grassi, qui avait doublé plusieurs voitures dans la première moitié de la course pour atteindre cette position, réussit alors à étendre son avance et franchir la ligne d’arrivée le premier.

Classement actuel

A l’avant-dernière course de la saison en cours, les cinq premiers pilotes au classement du championnat ne sont séparés que par 21 points. A trois courses de la fin, tous les pilotes tenteront de capitaliser sur les meilleurs résultats possibles. Jean-Eric Vergne, champion en titre de Formule E, a quitté Berlin en tête du classement du championnat des pilotes et est donc actuellement le mieux placé pour défendre son titre. Lucas di Grassi n’est toutefois qu’à six points, suivi de son coéquipier DS TECHEETAH Andre Lotterer, troisième avec 86 points. Les bons résultats des pilotes DS TECHEETAH placent également l’équipe en tête du classement du championnat avec une avance de 25 points sur Audi Sport Abt Schaeffler. Envision Virgin Racing suit en troisième position avec 137 points, Nissan e.dams, Mahindra Racing et BMW i Andretti Motorsport sont respectivement quatrième, cinquième et sixième.

Bien qu’aucune équipe de Formule E ne soit basée en Suisse, deux pilotes qui courent sous pavillon suisse : Sébastien Buemi, dixième au classement des pilotes et Edorado Mortara deux places derrière lui. Tous deux ont hâte de monter sur la plus haute marche du podium à Bern devant leur public.