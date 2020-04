La Formule E et la FIA introduisent des mesures de réduction des coûts

En raison de la crise sanitaire mondiale actuelle, Formule E et la FIA ont confirmé aujourd’hui que le championnat réduira la charge financière de ses équipes en abaissant les coûts liés au développement.

Dans le cadre de la réduction des coûts, Formule E, la FIA, les équipes et constructeurs ont convenu à l’unanimité de reporter le lancement de la voiture Gen2 EVO à la saison 2021/22 de l’ABB FIA Formula E Championship.

À la suite d’un vote électronique, le Conseil Mondial du Sport Automobile (CMSA) de la FIA a ratifié la décision de prolonger la période d’homologation. Les constructeurs ne pourront ainsi modifier les composants du groupe motopropulseur qu’une seule fois au cours des deux prochaines saisons.

Les équipes peuvent soit introduire une nouvelle voiture pour la saison sept, pour un cycle de deux ans, soit continuer à utiliser la technologie existante pour la prochaine saison avant d’homologuer une nouvelle voiture l’année suivante pour une seule saison.

En concertation avec les constructeurs, les règlements techniques ont été modifiés afin de préserver la stabilité financière des participants au championnat sur le long terme.

Formule E et la FIA ont adopté une approche flexible et collaborative de réduction des dépenses, entraînant une réduction de moitié des coûts liés au développement automobile au cours des deux prochaines saisons.

En plus du soutien apporté au sein du sport automobile, Formule E s’engage à lutter toujours davantage dans la crise sanitaire mondiale et à aider les personnes touchées par la propagation du coronavirus.

« En ces temps difficiles, l’adaptation des structures de coûts du sport automobile est une priorité pour assurer sa pérennité », a déclaré Jean Todt, président de la FIA.

« J’ai encouragé les décisions concernant le FIA Formula E Championship approuvées par le Conseil Mondial du Sport Automobile à cet égard. Elles sont conformes aux discussions en cours pour les autres disciplines de la FIA », a-t-il ajouté.

Alejandro Agag, fondateur et président de Formule E, a déclaré : « En cette période de crise, nous avons adopté une approche flexible. Non seulement avec la décision rapide et nécessaire de suspendre temporairement la saison, mais dorénavant en mettant en œuvre des mesures budgétaire pour réduire les coûts de développement des équipes.

« Nous avons pris en compte les avis des équipes et constructeurs et travaillé en étroite collaboration avec la FIA pour repousser le lancement de la Gen2 EVO et restreindre les équipes à une seule homologation au cours des deux prochaines années. Ce faisant, nous avons réduit de moitié les coûts anticipés de développement des véhicules. Il s’agit là d’une mesure nécessaire pour maîtriser les coûts, compte tenu de la crise sanitaire et de l’environnement économique. »