La Formule E en route pour la finale à New York

Les deux dernières manches du championnat de Formule E ABB FIA 2018/19 auront lieu dans les rues de Red Hook à Brooklyn ce week-end (13-14 juillet). La saison la plus imprévisible et la plus compétitive jusqu’à présent se terminera avec le couronnement du cinquième Champion de Formule E FIA.

Le circuit de 2,32 km de long s’inscrit dans le cadre époustouflant du Lower Manhattan Skyline et de la Statue de la Liberté. Le circuit, avec ses 14 virages dessinés au cœur de Brooklyn, jouit d’une formidable réputation grâce notamment à sa surface de béton impitoyable.

La dernière fois

Comme cette année, New York avait également accueilli une finale de saison à deux têtes d’affiche en 2018. Sam Bird et Jean-Eric Vergne y était arrivés en tant que rivaux pour le titre de champion. Lors d’une journée riche en émotions sur le circuit de Brooklyn, Vergne est passé de la dernière place sur la grille ( suite à une infraction technique lors des qualifications) à la cinquième place de la course du samedi. Sam Bird n’a pas été en mesure de profiter de la position de qualification de Vergne, de sorte que ce dernier est resté hors de portée de son rival. Vergne a donc remporté le titre avec la deuxième course encore à courir. Pour couronner le tout, le Français a réussi à terminer la saison 2017/18 sur un record en remportant la course finale du dimanche, et Audi Sport ABT Schaeffler a terminé le championnat par une deuxième et une troisième place pour Lucas di Grassi et Daniel Abt, qui ont battu l’équipe TECHEETAH de Vergne de deux points.

Classement actuel

Lors de la dernière sortie de la saison en cours, le double de point était à l’offre, avec deux courses, une le samedi et une le dimanche. Le champion en titre Jean-Eric Vergne mène le bal avec son nom en tête du classement. Il pourrait être le premier pilote à défendre son titre et - pour la première fois dans l’histoire de la Formule E - à remporter la victoire sur deux saisons consécutives. Si le Français dispose d’une marge confortable, sept autres pilotes sont mathématiquement encore en lice pour le titre de champion des pilotes et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour battre le pilote DS TECHEETAH. Le classement du championnat par équipes semble tout aussi serré, quatre équipes entament la cinquième finale de la saison avec encore une chance de remporter le titre. DS TECHEHEETAH, qui est en tête du classement à New York, fera tout son possible pour ne pas perdre contre Audi Sport ABT Schaeffler cette année encore.

Bien qu’aucun des pilotes ne soit américain, deux équipes de Formule E courent sous pavillon américain : BMW i Andretti Motorsport et Geox Dragon. Aucune des deux équipes n’est plus en lice pour le titre, mais elles feront leur possible pour obtenir les meilleurs réusltats devant leur public.

Première saison de Gen2

La finale du championnat marque également l’achèvement d’une première saison très réussie pour la nouvelle Gen2, introduite au début de la cinquième saison. La Formule E FIA à l’aspect futuriste a presque le double de capacité de stockage d’énergie par rapport à la première génération et est capable de parcourir toute la distance de la course, oublié donc le changement de voiture à mi-parcours ! Ce bond en avant en matière d’efficacité démontre les progrès continus réalisés dans le développement des technologies des véhicules électriques et profitera non seulement à la compétition mais également à bien d’autres domaines en dehors du sport automobile.