La Formule E dévoile les trois circuits de la finale de Berlin

Un peu plus de deux semaines avant la reprise de la Formule E, la discipline a publié les tracés sur lesquels la Saison 6, débutée en décembre 2019, se terminera. La reprise marquera la fin de plus de cinq mois d’attente, le championnat électrique ayant été très prudent face à la pandémie de Covid-19.

La manière dont la Saison 2019-2020 sera conclue prouve d’ailleurs cette volonté de prudence de la part de la Formule E, puisque les six courses programmées pour terminer cet exercice se dérouleront toutes sur l’aéroport de Berlin-Tempelhof.

Il y aura un total de six courses disputées sur trois tracés, et ceux-ci ont été révélés. Les sixième et septième manches de la saison se dérouleront les mercredi 5 et jeudi 6 août, sur le tracé inversé du circuit de Berlin.

Le samedi 8 et le dimanche 9 août, deux autres courses auront lieu sur le circuit classique, et une piste alternative viendra conclure la saison avec les dixième et 11e manches. C’est pour le moment Antonio Felix da Costa qui mène le championnat, après cinq courses.