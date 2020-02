La Formule E dévoile la Gen2 EVO

Après cinq saisons avec la première génération de monoplace, qui avait reçu un restylage très léger, la Formule E a adopté l’an dernier la Gen2, une voiture au design bien plus futuriste, plus puissante et à l’autonomie nettement supérieure.

Cette monoplace reçoit déjà une évolution aérodynamique nette, baptisée Gen2 EVO, qui sera lancée en course l’année prochaine, à partir de la saison 7. C’est d’ailleurs à ce moment-là que la Formule E recevra officiellement le qualificatif de championnat du monde.

Cette évolution arbore un nouvel aileron avant plus fragile, puisqu’il n’est plus relié à la carrosserie via des arches de roue, obligeant les pilotes à faire plus attention. L’aileron arrière change aussi nettement, tandis que le capot arrière reçoit un aileron de requin plutôt disgracieux.

Cette version évoluée de la Gen2 sera utilisée lors des saisons 7 et 8, avant que n’arrive la Gen3, qui doit permettre des puissances nettement supérieures dans la discipline électrique.