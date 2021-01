La Formule E annonce un début de calendrier avec 8 courses

La Saison 7 de Formule E aurait dû débuter ce mois-ci à Santiago du Chili, mais la manche sud-américaine a été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Il avait déjà été annoncé que l’Arabie saoudite ouvrirait le calendrier.

La Formule E a confirmé huit courses ce jeudi, avec les deux à Diriyah pour débuter la saison les 26 et 27 février. Il y aura ensuite six semaines d’attente avant la troisième course du championnat du monde électrique.

Rome accueillera la troisième course de la saison le 10 avril, deux semaines avant Valence. C’est sur le circuit Ricardo Tormo que sera adapté un tracé pour la Formule E, en faisant la première manche non-urbaine de l’Histoire du championnat.

Monaco suivra le 8 mai, malgré les doutes autour de la Principauté. La course se déroulera sur le même circuit que la Formule 1, et l’Automobile Club de Monaco veut donc toujours accueillir les deux disciplines.

Le peloton se rendra ensuite à Marrakech deux semaines plus tard, avant de prendre la direction de Santiago du Chili. La Formule E mise visiblement sur la chaleur pour ses déplacements les plus lointains.

Une seconde partie de calendrier sera annoncée ultérieurement.