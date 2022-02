La Formule 2 revient en piste à partir de mercredi

Après une saison 2021 qui a vu le sacre du débutant Oscar Piastri, la saison de Formule 2 reprend ce mercredi avec les premiers essais officiels de 2022, qui se dérouleront sur le circuit où se disputeront les premières manches de la saison : Bahreïn. Ces essais dureront trois jours, avec à chaque fois une séance du "matin" (de 11h45 à 14h15) et une séance de l’après-midi (de 17h15 à 19h45). Les équipes auront le choix entre des composants durs et tendres de la gamme Pirelli, avec six trains de pneus "prime" et deux trains de pneus "option" pour chaque monoplace, et ce pour les trois jours.

Les équipes sont à présent toutes au complet, et on retrouve un mélange assez équilibré de pilotes ayant déjà l’expérience de la F2 (12 pilotes) et de débutants (10 pilotes). Parmi ces 10 rookies, 9 viennent de la Formule 3 (seul Bölükbasi a un parcours différent). Ce mélange se retrouve dans les équipes, qui ont pour la plupart choisi d’associer un débutant avec un pilote expérimenté. Seule l’équipe Hitech aura deux pilotes ayant déjà roulé en F2 : Vips et Armstrong.

Concernant la moyenne d’âge de tous ces pilotes, elle est de 21 ans. Plus jeune vainqueur de l’Histoire de la F2 à Monaco l’an dernier, Théo Pourchaire est encore une fois le plus jeune pilote du plateau 2022, à 18 ans. Sept des 22 pilotes ont déjà obtenu une victoire en F2 : hormis Pourchaire donc, on retrouve notamment Daruvala et Drugovich qui ont déjà trois victoires à leur actif. Neuf pilotes sont déjà montés sur un podium en F2 (sur les 12 expérimentés).

Les pilotes viennent une nouvelle fois du monde entier et 16 nationalités seront représentées. On peut notamment citer le premier pilote de F2 turc de l’Histoire que sera Cem Bölükbasi. Enfin, on salue l’arrivée d’une nouvelle équipe en F2, Van Amersfoort Racing, équipe néerlandaise qui a une belle expérience du sport auto dans les catégories inférieures. Ils feront leur première apparition en piste lors de ces essais.