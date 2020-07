La Formule 2 aussi reprend ce week-end

Comme la Formule 1, la saison de Formule 2 va débuter en cette fin de semaine en Autriche, sur le circuit de Spielberg. L’an dernier, c’est le Japonais Matsushita qui s’était imposé lors de la course longue. La principale nouveauté de cette saison, ce sont les pneus 18 pouces de Pirelli, qui ont pu être testés lors des essais de pré-saison à Bahreïn début mars.

Concernant les pilotes, Luca Ghiotto est un des favoris pour le titre : parmi les pilotes présents sur la grille en 2020, c’est lui qui a fini la saison dernière le mieux placé, en troisième position. Il est aussi l’un des pilotes les plus expérimentés, tout comme Gelael, Delétraz, Aitken et Markelov. D’ailleurs, ce dernier détient 8 victoires dans catégorie, et s’il remporte une nouvelle course il deviendra le pilote avec le plus de victoires en F2.

A l’inverse, neuf pilotes feront leurs débuts dans la catégories : les prometteurs Armstrong, Shwartzmann, Daruvala et Tsunoda, ainsi que Ticktum, Lundgaard, Pedro Piquet, Drugovich et Samaia. On suivra attentivement Zhou, qui a réalisé une très bonne première saison, ainsi que les protégés de Ferrari que sont Ilott, Alesi et Schumacher. L’âge moyen des pilotes sur la grille est de 21,8 ans, quelques pilotes expérimentés faisant augmenter cette moyenne.

Parmi les pilotes présents cette saison, on en compte cinq déjà vainqueurs d’au moins une course en F2 : Markelov, Aitken, Ghiotto, Matsushita et Schumacher. Artem Markelov et Matsushita sont en revanche les deux seuls pilotes du plateau à avoir déjà gagné en Formule 2 à Spielberg.

Les qualifications auront lieu demain en fin d’après-midi, et la course longue samedi après-midi après les qualifications de la Formule 1. Enfin, la dernière course du week-end, avec grille inversée pour les huit premiers, aura lieu dimanche matin.