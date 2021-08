La FIA annonce le calendrier 2022 du WEC

Le calendrier de la saison 2022 du Championnat du monde d’endurance a été dévoilé. Six manches seront au programme.

Le calendrier 2022 du FIA WEC présenté lors de la conférence de presse de la 89e édition des 24 Heures du Mans propose six courses sur des circuits de renommée mondiale, en Amérique du Nord, Europe, Asie et au Moyen-Orient.

C’est à Sebring (Floride), là où tout a commencé en 2012, que la saison dix du FIA WEC prendra son envol. Les concurrents y disputeront une course de 1000 miles. Cette manche d’ouverture sera organisée dan le cadre du Super Sebring, le 18 mars, la veille des Mobil 1 12 Heures de Sebring. Souvenons-nous que cet événement commun avait déjà séduit les fans en 2019. C’est également sur cet ancien aéroport militaire que se déroulera le Prologue, essais collectifs d’avant-saison, les 12 et 13 mars.

Le calendrier provisoire du FIA WEC 2022 s’établit ainsi :

— 12/13 mars 2022 - Prologue officiel – Sebring (USA)

— 18 mars 2022 - 1000 miles de Sebring (USA)

— 7 mai 2022 - TOTAL Énergies 6 Heures de Spa-Francorchamps (BEL)

— 11/12 juin 2022 - 24 Heures du Mans (FRA)

— 10 juillet 2022 - 6 Heures de Monza (ITA)

— 11 septembre 2022 - 6 Heures de Fuji (JAP)

— 12 novembre 2022 - 8 Heures de Bahreïn (BAH)

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) : « Ce calendrier 2022 du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA va permettre à tous les concurrents de bénéficier d’une exposition maximale tout en contrôlant les coûts. L’ensemble du monde du sport automobile vient de traverser une période sans précédent et la construction de ce calendrier tient bien évidemment compte du contexte. Rendez-vous en mars prochain aux États-Unis pour une 10e saison qui s’annonce palpitante. »

Richard Mille, Président de la Commission Endurance de la FIA : « Un calendrier comprenant six compétitions est une solution parfaite pour le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA. Le calendrier 2022 est bien équilibré, avec des épreuves réparties uniformément sur l’année. Il permet de contenir les coûts de la saison pour les concurrents, tout en incluant des circuits emblématiques et des courses de durée et format variés. Le retour en Amérique du Nord et en Extrême-Orient constitue également une valeur importante. Avec l’arrivée de nouveaux constructeurs d’Hypercars l’année prochaine, je suis certain que chacune de ces six courses offrira un spectacle passionnant. »

Frédéric Lequien, Drecteur Général du FIA WEC : « Nous avons eu pour objectif de proposer un programme mondial mais également efficient, bien conscients que les 18 mois qui viennent de s’écouler n’ont pas été sans difficulté pour les constructeurs et les équipes. Ce calendrier 2022 de la saison 10 du WEC est un mélange de tradition et de modernité qui sont complètement en adéquation avec les valeurs que nous portons en endurance. »