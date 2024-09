La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA

Par Emmanuel Touzot 2 septembre 2024 - 13:19





Les 6 Heures du COTA, le Circuit of the Americas, ont eu lieu ce dimanche à Austin. Surnommée Lone Star Le Mans pour reprendre l’autre nom du Texas, la course a été pleine d’action et de suspense, et c’est la Ferrari privée d’AF Corse, pilotée par Robert Kubica, Robert Shwartzman et Yifei Ye, qui s’est imposée.

La série continue en catégorie Hypercar, puisque la Ferrari n°83 est la sixième hypercar différente à s’imposer cette année en autant de courses. Les trois constructeurs vainqueurs (Porsche, Toyota et Ferrari) ont désormais deux succès chacun cette saison, et AF Corse est la deuxième équipe privée à s’imposer en WEC après Jota lors des 6 Heures de Spa.

Ferrari avait déjà effectué la pole position grâce à la 51 pilotée par Antonio Giovinazzi devant Kubica. En début de course, les trois Ferrari dominaient après que Miguel Molina avait réussi à griller la politesse à la Cadillac numéro 2 et à l’Alpine A424, qui se sont accrochées durant le premier tour.

BMW en a profité pour intégrer le top 5 avec ses deux voitures, ce qui était une première pour la marque de Munich en Hypercar.

La Ferrari d’AF Corse a rapidement pris la tête durant les deux 499 P officielles. Durant la deuxième heure, Ferrari a connu un premier revers avec un tête-à-queue de Giovinazzi, dont la n°51 restait immobilisée en piste puis rentrait au stand.

La Ferrari n°50 a perdu du temps après un contact avec une GT3, et la Toyota numéro 7 a rapidement été la principale rivale de la Ferrari numéro 83. La GR010 a d’ailleurs pris la tête de l’épreuve aux stands au terme de la quatrième heure, avant que Kamui Kobayashi subisse un drive-through pour non-respect des drapeaux jaunes.

La Toyota numéro 8 a été pénalisée pour un contact évitable avec une Porsche, que Sebastian Buemi a tassée vers le rail. Une double peine pour le Suisse, qui a aussi subi une crevaison lors de cette action qui était au-delà de la limite du raisonnable.

Malgré une remontée très impressionnante de Kobayashi, Shwartzman lui a résisté et a réussi à faire triompher la Ferrari d’AF Corse et sa livrée jaune. La Toyota a terminé avec moins de deux secondes de retard, tandis que la Ferrari n°50 complète le podium.

La Cadillac d’Earl Bamber et Alex Lynn est quatrième devant l’Alpine numéro 35 de Charles Milesi, Paul-Loup Chatin et Ferdinand Habsburg. Les deux Porsche officielles suivent devant une BMW, l’autre Alpine et la Porsche de Jota. La meilleure Peugeot a terminé 12e, tandis que l’autre a été victime d’un problème mécanique.

Au championnat, la Porsche numéro 6 de Kevin Estre, Andre Lotterer et Laurens Vanthoor garde la tête, mais elle voit revenir à grand rythme la Ferrari numéro 50 et la Toyota numéro 7.

The Heart of Racing triomphe en GT3

La course a été moins disputée en GT3 qu’en Hypercar, car l’Aston Martin de The Heart of Racing a dominé la course. Ian James, Daniel Mancinelli et Alex Riberas ont offert à la Vantage GT3 sa première victoire de la saison.

Partie de la pole, l’Aston de l’équipe qui sera l’an prochain en Hypercar avec la Valkyrie a rapidement pris la tête de la catégorie. Sa seule menace a été la Lamborghini d’Iron Dames, Sarah Bovy se montrant très proche en début de course.

Malheureusement, l’équipe 100 % féminine a vu sa course s’effondrer quand Rahel Frey s’est accrochée avec la Corvette de TF Sport pilotée par Rui Andrade. De là, l’Aston Martin numéro 27 a assuré son avance et s’est imposée devant la Porsche 92 de MantheyPureRxcing, qui garde la tête au championnat. L’autre Porsche monte sur le podium.