La F2 sera une ’valeur ajoutée’ au GP d’Australie 2023 de F1

Par Emmanuel Touzot 16 juin 2022 - 01:03





La F1 a annoncé la prolongation de son contrat avec le Grand Prix d’Australie pour 13 années de plus. L’autre nouvelle importante de cette officialisation était la présence de la F2 et de la F3 à Melbourne dès 2023, en marge du week-end de Formule 1.

La F2 se rendra en Australie pour la première fois de son ère moderne, et Melbourne accueillera pour la première fois de son histoire la discipline. De quoi rendre la F1 encore plus attractive, et la Formule 2 encore plus internationale, selon son PDG Bruno Michel.

"Je suis extrêmement heureux d’ajouter Melbourne aux calendriers de la F2 et de la F3 à partir de 2023" a déclaré le Français. "Cela renforce encore l’aspect international de nos deux championnats, en les faisant courir sur un nouveau continent."

"Cela montre également que de plus en plus de circuits pensent que la F2 et la F3 sont une valeur ajoutée à l’expérience du Grand Prix de Formule 1, en mettant en avant la prochaine génération de pilotes."