La F2 présente son calendrier avec huit circuits et 24 courses

Après la révélation du calendrier de la F1, la F2 a présenté son planning pour 2021, avec un total de huit manches comme prévu. Celles-ci comporteront trois courses chacune, avec un total de 24 courses prévues sur l’ensemble de la saison.

Le calendrier sera partagé avec la F3, qui ne se rendra pas sur les mêmes circuits, et certains lieux mythiques comme Spa-Francorchamps seront absents de la saison 2021 de Formule 2.

Le rythme sera particulièrement cassé pour cette année à venir, puisqu’il y aura près de deux mois de pause entre la première et la deuxième manche. Trois week-ends seront ensuite disputés en deux mois, avant une nouvelle pause de près de deux mois. Et après deux manches en trois semaines, une nouvelle pause de deux mois aura lieu avant les deux derniers rendez-vous de la saison.

"Comme annoncé la semaine dernière, une de nos mesures pour contrôler les coûts en 2021 est de limiter le nombre de courses afin de baisser les budgets des équipes" note Bruno Michel, PDG de la F2. "Cela signifie que, bien que nous ayons réduit le nombre de manches à huit, la saison consistera en 24 courses au total, comme les trois dernières saisons."

"Le calendrier provisoire 2021 de la F2 est un mélange entre des circuits en Europe et sur d’autres continents, avec des circuits qui ont toujours été très populaires parmi les pilotes et les fans. L’ajout de Djeddah en Arabie Saoudite rend le tout plus palpitant, et je suis heureux de confirmer qu’une fois encore, les week-ends de F2 se feront aux côtés de la F1."