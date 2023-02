La différence entre les fans de Nascar et de F1

Par 20 février 2023 - 00:01





Le sport automobile, contrairement à ce que peuvent en penser les profanes, n’est pas une discipline uniforme. En réalité, chacune des disciplines est unique avec ses spécificités, ses stratégies, ses contraintes et surtout ses fans. L’exemple le plus révélateur est le cas du Nascar comparée à la Formule 1 (F1).

En effet, l’une des principales différences entre les deux sports mécaniques est appelé le « tailgating ». Il s’agit d’une tradition très américaine, qui voit les fans de Nascar se rassembler en périphérie du circuit pour faire la fête. D’ailleurs, si vous souhaitez un jour y participer, il vous faudra les accessoires indispensables pour votre camping-car afin de ne pas passer pour quelqu’un qui n’y connaît rien. Il y a d’autres différences, que nous allons évoquer par la suite, alors poursuivez la lecture.

Quatre différences entre le monde du Nascar et de la F1

1. Le Nascar est typiquement nord-américain

Si les courses de F1 prennent place un peu partout dans le monde, le Nascar voit ses courses disputées uniquement aux États-Unis. Pourtant, comme pour la F1, la compétition se déplace et les événements ont lieu sur plusieurs circuits. Néanmoins, cela permet aux fans de pouvoir suivre la compétition de bout en bout en voyageant en camping-car. Il n’est donc pas rare que les fans s’organisent pour suivre le Nascar à toutes les étapes. La F1 au contraire peu avoir lieu dans n’importe quel pays du Monde, même en Chine .

2. Des événements plus courts en F1

Les courses de Formule 1 sont bien plus courtes que celles du Nascar, c’est d’ailleurs cela qui justifie les tailgates, car les fans passent parfois plusieurs jours aux abords des circuits pour pouvoir y assister.

3. Un public très différent

Le Nascar est un sport automobile réputé pour être familial et il attire beaucoup de personnes des classes populaires. À l’inverse, les courses de F1 sont plus attrayantes pour son côté luxueux et les circuits sont souvent dans des lieux cossus tels que Monaco, Las Vegas ou bien Macao. De plus, le prix d’une place de F1 est de 163 € en moyenne pour les places les moins chères et pour un événement bien plus court.

4. Pas le même spectacle

Le Nascar se fait sur des circuits en donuts avec 500 tours à effectuer, le challenge ne provient donc pas du tracé, c’est plutôt une affaire d’endurance pour les pilotes. La F1, quant à elle, se base beaucoup sur les stratégies de dépassements dans des virages exigus et la course est plus intense en termes de pilotage.

Néanmoins, les accidents en F1 sont extrêmement rares, tandis qu’en Nascar, ils font partie intégrante du spectacle avec un vocabulaire développé autour. Par exemple, un Big One est un carambolage qui touche plus de cinq véhicules.

Deux sports automobiles très différents

Comme vous avez pu le constater, la F1 et le Nascar sont deux disciplines diamétralement opposées. La première est un défi de pilotage intense, tandis que l’autre est un test d’endurance qui met les nerfs des pilotes et des spectateurs à rude épreuve. Cela fait que les fans des deux sports automobiles sont aussi différents