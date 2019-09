La deuxième course de F2 est annulée à Spa

Comme on pouvait s’y attendre, le paddock de la Formule 2 ne reprendra pas ses activités demain, à Spa-Francorchamps. Très marquée par le décès d’Anthoine Hubert, la discipline a annoncé l’annulation de sa deuxième course du week-end, initialement prévue à 11h10 ce dimanche.

"La Formule 1, la Formule 2 et la Formule 3 sont très touchées par le décès d’Anthoine Hubert, à la suite d’un crash horrible lors de la course principale de Spa-Francorchamps" a expliqué un communiqué de la F2.

"Nous voudrions présenter nos plus sincères condoléances à la famille d’Anthoine, à ses proches et ses amis. Nous voulons aussi envoyer notre plus franche compassion à la famille qu’est l’équipe Arden."

"Anthoine fait partie du paddock depuis 2017. C’était un pilote fantastique qui avait un futur brillant devant lui. Il est devenu champion des GP3 Series l’an dernier, et cette saison, il a gagné deux fois en F2, à Monaco et à domicile, au Castellet."

"Il était gentil avec tout le monde, toujours souriant, et son attitude positive était contagieuse. Il nous manquera énormément."

Le communiqué se termine enfin par l’information selon laquelle la course sprint du week-end ne sera pas disputée "par respect" pour Anthoine Hubert.