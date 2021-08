La courroie trapézoïdale est une pièce importante de la voiture. Elle sert à relier les poulies pour transmettre le mouvement généré par le vilebrequin à toutes les pièces auxiliaires de la voiture telles que la pompe à eau, le compresseur de climatisation, la pompe de direction assistée, l’alternateur, etc. Sans l’aide de cette courroie, toutes ces parties ne seraient pas en mesure de fonctionner et de se déplacer en symbiose les unes avec les autres. Elle ne doit pas être confondue avec la courroie de distribution, qui sert à synchroniser le vilebrequin avec l’arbre à cames, régulant ainsi le mouvement des soupapes et des pistons. En particulier, il convient également de rappeler que l’une des principales fonctions de la courroie trapézoïdale est d’alimenter l’alternateur qui recharge la batterie, sans laquelle la voiture, les phares, les essuie-glaces et le système de climatisation ne pourraient pas démarrer. La courroie doit être vérifiée au moins une fois par an ou après 60 000 km. Cette pièce est très sensible à l’usure car elle est constamment en action lorsque la voiture est en mouvement. Cela signifie que des abrasions, des fissures et de petites fractures peuvent facilement se former à la surface de la courroie, ce qui peut altérer son fonctionnement. La présence de matériaux externes, tels que de petits grains de sable, entre les rainures de la courroie et les nervures de la poulie peut être une autre cause de défaillance de la courroie. Avec le temps, ces particules extérieures pourraient même provoquer la rupture de la courroie, avec les conséquences que l’on peut imaginer. Des bruits stridents lors de l’accélération ou du démarrage de la voiture, ou des bruits métalliques provenant de la poulie peuvent également être un symptôme d’usure de la courroie.

Le remplacement de la courroie trapézoïdale peut sembler simple, mais il s’agit en réalité d’une opération complexe qui peut causer de graves dommages au moteur si elle n’est pas effectuée correctement. Toutefois, si vous souhaitez remplacer la courroie vous-même, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes.

— Localisez la position exacte de la courroie, qui se trouve généralement à l’extrémité avant du moteur.

— Coupez l’ancienne courroie, en travaillant entre la poulie d’air comprimé et la poulie reliée au vilebrequin.

— Une fois cela fait, dévissez la vis entre les deux poulies et installez le clou fourni.

— Faites tourner l’arbre du moteur jusqu’à ce que le trou corresponde à la position 5.00 heures.

— Installez les deux autres composants, à savoir la plaque incurvée et la clé.

— Positionnez la nouvelle courroie et faites tourner la poulie de l’arbre en la faisant glisser sur chaque poulie du système de service.

— Resserrez la vis entre les deux poulies.

Le choix de la courroie trapézoïdale doit être fait avec soin, notamment parce qu’elle doit être compatible avec le modèle de votre voiture. Le jeu de courroies trapézoïdales à nervures Gates est compatible avec les modèles Fiat, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Renaut et Vauxhall.

Ce jeu comprend :

— Courroie trapézoïdale (longueur 1685 mm, largeur 24,9 mm, avec 7 bandes, noire, éthylène-propylène-diène-caoutchouc).

— Poulie libre / transmission, courroie trapézoïdale striée (diamètre 60 mm, largeur 30 mm, diamètre intérieur 10 mm, plastique)

— Poulie de tension, courroie trapézoïdale striée (diamètre 65,5 mm, largeur 30,2 mm).