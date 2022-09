L’IndyCar dévoile son calendrier 2023 sans clash avec Le Mans

Par Emmanuel Touzot 27 septembre 2022 - 19:05





L’IndyCar a présenté son calendrier pour la saison 2023, et comme prévu, il sera très proche de celui que l’on connaissait jusqu’ici. Il comportera de nouveau 17 courses, avant un possible passage à 20 événements en 2024.

St. Petersburg ouvrira encore la saison avant la première manche sur ovale au Texas. Comme c’est désormais la tradition, il y aura un Grand Prix à Indianapolis mi-mai avant les célèbres 500 Miles d’Indianapolis.

Il n’y aura pas de clash avec le centenaire des 24 Heures du Mans, comme l’a fait la F1. Ainsi, tous les pilotes auront la possibilité s’ils le souhaitent d’aller disputer le double tour d’horloge sarthois.

La suite de la saison voit seulement une inversion entre Nashville et le deuxième Grand Prix à Indianapolis, qui s’adapte au calendrier de la NASCAR puisque la course se déroule la veille de la course de NASCAR sur le circuit routier de l’Indiana.

Calendrier de la saison 2023 d’IndyCar