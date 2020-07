L’Indy 500 2020 aura bien lieu mais avec un public réduit

L’augmentation des cas et hospitalisations liés au Covid-19 aux Etats-Unis avait lancé ces derniers jours la crainte d’une possible annulation des 500 Miles d’Indianapolis, initialement prévus fin mai et reportés au 23 août à cause du coronavirus.

Mais finalement, Penske Entertainment Corp, qui est le propriétaire du circuit mais aussi de la discipline, a révélé que la course aurait bien lieu, mais que le public serait encore réduit. Par rapport aux 50% de capacité initialement prévus, celle-ci sera réduite à 25% de capacité, soit environ 60 000 fans au sein du circuit.

"En juillet, nous annoncions que la course aurait lieu et que le public serait limité à 50% de la capacité" explique Mark Miles, PDG de Penske Entertainment Corp. "Nous avons aussi clairement expliqué vouloir faire les choses différemment cette année."

"En offrant des crédits aux fans qui avaient précédemment acheté des billets, nous avons encouragé ceux de plus de 65 ans de rester chez eux, et nous réduisons les billets dans l’infield et promettons aux fans que leur décision n’impactera pas leur fidélité ou leur droit de renouveler leur billet pour 2021, et nous envisageons maintenant 25% de capacité."