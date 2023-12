L’impact environnemental des voitures d’occasion

Par 13 décembre 2023 - 07:01





Les véhicules ont un impact inévitable sur l’environnement. Selon une étude de l’Agence européenne, 30 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union sont produits pas le transport. Le secteur des transports est l’une des principales causes de la pollution environnementale. Pour préserver l’environnement et favoriser le développement durable, les réglementations sont donc de plus en plus strictes en matière d’émission de gaz à effet de serre. Au cours de ces dernières années, le marché de la seconde main se développe de plus en plus sur le secteur automobile. Quel est l’impact environnemental de ces voitures d’occasion ?

Moindre empreinte carbone d’une voiture d’occasion

L’achat d’une voiture d’occasion requiert un budget moins conséquent que celui de l’acquisition d’une voiture neuve. En dehors du prix, l’écologie est également l’un des facteurs qui expliquent le succès de cette catégorie de véhicules. Outre le fait d’être plus accessible financièrement, les voitures d’occasion sont durables et moins polluantes que les voitures neuves. Quel que soit son type, sa marque ou son modèle, chaque voiture neuve a une empreinte carbone plus ou moins élevée. Le bilan carbone désigne la quantité d’émissions de polluants générées au cours de la fabrication et de l’utilisation d’un produit. Pendant ces deux derniers processus, les voitures libèrent des particules toxiques comme le dioxyde de carbone, l’oxyde nitreux, les vapeurs d’eau, le méthane, etc. dans la nature.

En roulant, une voiture émet du CO2. C’est cependant la phase de production d’une voiture qui pollue le plus l’environnement. L’industrie automobile consomme beaucoup de matières premières pour fabriquer leurs engins. L’empreinte carbone peut être extrêmement élevée en fonction du type de voiture. Même les voitures dites « écologiques » engendrent une pollution à grande échelle. Par exemple, selon une étude du cabinet du conseil Carbone, une citadine électrique génère environ 10,2 tonnes de CO2 pendant son cycle de fabrication et de fin de vie. La citadine thermique émet par contre 6,7 tonnes de CO2 pendant le même cycle. Les voitures électriques sont donc plus polluantes durant leur phase de production.

D’ailleurs, une étude de Toyota révèle que 28 % des émissions polluantes émises par un véhicule pendant son cycle de vie complet sont attribuées à sa fabrication. L’achat d’une voiture d’occasion est donc une excellente solution pour limiter la production des voitures et la pollution environnementale qu’elle entraine.

Réduction des déchets avec l’acquisition d’une voiture d’occasion

En France, environ 1,5 million de voitures deviennent hors usage chaque année. En dehors des équipements de base comme l’habitacle, le moteur ou la carrosserie, une voiture contient également des substances solides et liquides toxiques et polluantes. Nous avons notamment les agents explosifs des airbags, le fluide de climatisation, la batterie, l’huile de vidange ou encore le liquide de frein.

En raison des matériaux utilisés pour les fabriquer, ces éléments deviennent des déchets dangereux pour l’environnement. Lorsqu’ils sont stockés ou emmagasinés dans de mauvaises conditions, ces substances polluent les sols et les eaux souterraines et peuvent même créer des accidents. C’est le même cas lorsqu’elles sont traitées de manière inadaptée aux normes environnementales.

Même si vous décidez de faire recycler votre voiture en fin de vie, cette solution n’est pas écologique à 100 %. Il est possible de démonter un véhicule en fin de vie en pour réutiliser une partie des pièces. Il s’agit généralement des matériaux de la carrosserie et des composants électroniques. L’acquisition d’une voiture d’occasion est donc la solution idéale pour limiter la confection et la déconstruction automobile et les déchets dangereux que ces processus génèrent.

Économie de ressources naturelles

L’industrie automobile consomme une grande quantité de matières premières (alliages, aluminium, acier…) pour fabriquer les voitures. La confection d’une seule voiture nécessite au moins 15 tonnes de matières premières. Pour fabriquer la batterie d’un véhicule électrique par exemple, il faut des minéraux divers comme le cobalt, le graphite, le nickel, le cuivre et du lithium. Ces ressources se font alors de plus en plus rares.

Les industries automobiles utilisent également des combustibles fossiles pour produire des voitures. En plus de favoriser l’épuisement des ressources naturelles, la production automobile entraine l’environnement d’autres conséquences graves comme la pollution des sols et des eaux, la production de déchets, la perte de la biodiversité liée aux activités minières et la déforestation.

De plus, la production de plastique, l’extraction de métaux et l’énergie utilisée lors de la fabrication de véhicules neufs génèrent une empreinte écologique considérable. En achetant une voiture d’occasion, vous contribuez à la baisse de la demande de nouvelles productions automobiles qui va entrainer la réduction de l’utilisation des ressources naturelles nécessaires pour cette opération. Vous participez également à la préservation de la planète, car vous réduisez l’empreinte carbone liée à la production de nouvelles voitures.

Encouragement de l’économie circulaire

Notre société actuelle est essentiellement basée sur l’économie linéaire qui consiste à produire, acheter, utiliser et jeter. Ce modèle économique prône le gaspillage des ressources et favorise la pollution de l’environnement. Pour préserver la planète, de nombreux secteurs s’efforcent de faire une transition en douceur vers l’économie circulaire qui est axée sur la réutilisation, le recyclage, et la prolongation de la durée de vie des produits. C’est le cas de l’automobile avec la promotion des voitures d’occasion.

Lorsque vous achetez une voiture de seconde main, vous participez à donner une deuxième vie à ce produit. Vous contribuez également à la réduction de l’hyperproductivité de nouvelles voitures, à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de l’empreinte carbone.

Le marché du recyclage est également un facteur qui encourage l’économie circulaire. La réutilisation des pièces des voitures en fin de vie participe à la réduction des déchets et favorise une gestion plus efficiente des ressources. De plus, l’achat des voitures d’occasion contribue au changement de mentalité envers la consommation. Lorsque les consommateurs privilégient la réutilisation, ils invitent indirectement les industries automobiles à adopter des pratiques plus responsables et durables. En optant pour ces véhicules de seconde main, vous optimisez les chances d’ériger l’économie circulaire comme une norme au lieu d’une exception sur le long terme.

Les marques de voiture à impact environnemental réduit

Au cours de leur utilisation, certaines voitures présentent un bilan carbone très élevé. Pour préserver la couche d’ozone, il est donc crucial de choisir une marque relativement écologique. Certaines marques de voitures se démarquent par leur engagement envers des pratiques plus durables. C’est le cas de Tesla qui est pionnière dans l’automobile électrique. Les voitures électriques ont en effet la particularité de ne produire quasiment aucune pollution. Elles n’émettent pas de dioxyde de carbone ni de CO2, mais seulement quelques particules. Même s’il n’existe pas de voiture 100 % écologique, la voiture électrique se rapproche beaucoup de cet idéal.

Avec sa gamme hybride emblématique, dont la Prius, Toyota est également une marque de voiture à impact environnemental réduit. Ses voitures à propulsion hybride combinent l’efficacité énergétique d’un moteur électrique avec la flexibilité d’un moteur à essence. Les voitures de cette marque consomment peu de carburant et émettent peu de gaz à effet de serre. Nissan est également un acteur clé dans la promotion de véhicules à impact environnemental réduit. Les modèles électriques comme la Nissan Leaf entièrement électrique sont des options particulièrement intéressantes.

Si votre budget ne vous permet pas de prétendre à ces voitures de marques de luxe, vous pouvez vous tourner vers des voitures plus accessibles comme la Kia Niro Hybrid ou la Hyundai Kona Electric de Hyundai et Kia. Ces marques ont développé des options électriques et hybrides pour offrir des alternatives écologiques pour un public plus large. La durabilité ne se limite pas cependant aux motorisations. Certaines marques telles que Volvo mettent l’accent sur l’utilisation de matériaux recyclables et durables dans la fabrication de leurs voitures.

Comment bien entretenir une voiture d’occasion ?

Pour garder votre voiture d’occasion en bon état le plus longtemps possible, vous devez l’entretenir correctement. Des niveaux de liquide adéquats sont les premiers facteurs qui garantissent le fonctionnement optimal d’une voiture et préviennent l’usure prématurée de ses composants. Vérifiez donc régulièrement les niveaux de liquide comme le liquide de direction assistée, le liquide de frein, le liquide de refroidissement et l’huile à moteur. Cette dernière permet de nettoyer les impuretés, de refroidir le moteur et de réduire la friction entre les pièces mobiles. Assurez-vous alors de la changer selon les recommandations du fabricant pour préserver la longévité du moteur de votre voiture.

Vous devez aussi vérifier régulièrement les pneus pour savoir s’ils sont en bon état. Contrôlez la pression des pneus, leur état général et l’usure de la bande pour garantir une usure uniforme et une bonne adhérence. Prenez ensuite soin de la batterie. Vérifiez régulièrement sa charge à l’aide d’un voltmètre pour vous assurer qu’elle fonctionne correctement. Utilisez aussi de l’eau chaude, du bicarbonate de soude et une brosse métallique pour nettoyer régulièrement les bornes de la batterie. L’entretien du système de refroidissement est aussi très important. Ouvrez souvent le réservoir pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement. Nous vous conseillons de remplacer ledit liquide tous les 40 000 kilomètres ou tous les deux ans.

N’oubliez pas non plus de contrôler les plaquettes de frein et de les remplacer avec l’aide d’un professionnel en cas d’usures excessives, de déformations ou de fissures. Enfin, vous devez porter une attention particulière à la propreté intérieure et extérieure de votre voiture d’occasion. Lavez-la souvent avec des produits adaptés pour éliminer les débris, la saleté et les contaminants. Passez également l’aspirateur à l’intérieur pour préserver un cadre agréable pour vos passagers et vous.