L’état de Juan Manuel Correa s’est aggravé

Les nouvelles sur l’état de santé de Juan Manuel Correa, impliqué dans l’accident de Spa-Francorchamps dans lequel Anthoine Hubert a perdu la vie, étaient peu nombreuses ces derniers jours, et n’ont malheureusement pas été positives.

Sa famille a décidé d’en dire un peu plus au travers d’un communiqué mené par ses parents, qui ont tenu à jouer la transparence sur la forme physique du pilote, après son transfert à Londres récemment.

"Tout d’abord, de la part de notre fils, nous tenons à remercier tout le monde dans la communauté du sport auto, pour les messages fantastiques et attentionnés que nous avons reçus, tout comme les messages lui souhaitant une convalescence rapide" lance le communiqué.

"Nous sommes confiants quant au fait que Juan Manuel les verra lui-même une fois qu’il sera de retour à la tête de ses réseaux sociaux"

Et le communiqué se poursuit avec une mise à jour très claire sur l’état de santé du pilote : "Pour faire honneur à l’honnêteté et à la franchise qui le caractérisent, nous souhaitons faire une mise à jour sur l’état de ses blessures et de sa condition physique."

"Avec la progression du temps, de nouvelles complications ont fait surface en conséquence de l’impact énorme qu’il a subi samedi en Belgique. A son arrivée à Londres, un syndrome de détresse respiratoire aiguë a été diagnostiqué à Juan Manuel. C’est une blessure considérée comme commune après des impacts énormes comme celui-ci."

"Malheureusement, cette blessure a fait tomber Juan Manuel dans un état d’insuffisance respiratoire aiguë. Juan Manuel est dans une unité de soins intensifs spécialisée en blessures respiratoires. Pour le moment, il est dans un coma artificiel et sous assistance extracorporelle. Juan Manuel est dans un état critique mais stable."

"Nous sommes convaincus que notre fils nous surprendra comme il le fait toujours avec sa volonté et sa force, pour récupérer complètement. Pour l’instant, nous demandons que notre vie privée et notre espace soient respectés. En tant que famille, nous devons nous serrer les coudes et être là à 100% pour Juan Manuel."

Et les parents de Juan Manuel Correa ont tenu à avoir un mot pour la famille d’Anthoine Hubert : "Nous tenons à présenter nos condoléances à la famille Hubert pour leur perte. Nos cœurs sont brisés, et nous ne pouvons pas imaginer la douleur que cette perte leur a apporté."