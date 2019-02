L’équipement obligatoire pour rouler sur piste

Rouler à moto exige certaines mesures de protection. Si cela est vrai sur route, c’est d’autant plus vrai pour rouler sur circuit. La vitesse est élevée, d’autres motards sont près de vous sur la piste et les virages sont parfois difficiles à appréhender. Il est donc indispensable de s’équiper correctement, afin d’être parfaitement protégé en cas de chute. Zoom sur les équipements indispensables pour rouler sur piste à moto.

Rouler sur piste, une autre approche de la conduite à moto

Nombreux sont les motards à la recherche de sensations fortes qu’ils ne peuvent avoir sur la route, sur laquelle des règles de sécurité identiques pour tous doivent être respectées. Le circuit reste la solution par excellence pour se lancer dans une nouvelle aventure et éprouver des montées d’adrénaline qui manquent trop souvent au quotidien.

Pour commencer, il convient d’y aller l’esprit tranquille, avec pour but de se faire plaisir. Vous n’êtes pas en lice pour un championnat et n’envisagez pas le Moto GP, alors inutile d’essayer de battre des records !

L’idéal, dans un premier temps, est de faire monter avec vous un pilote plus expérimenté, qui pourra vous conseiller sur la meilleure manière de piloter sur piste et d’appréhender les trajectoires.

Trois points essentiels sont à retenir et à apprendre pour piloter une moto sur circuit : le freinage, la mise sur l’angle et la ré-accélération.

Afin de piloter l’esprit tranquille et se faire plaisir sans complexe, un excellent équipement moto est requis : gants moto racing, blouson, casque homologué, etc.

L’équipement obligatoire du motard pour rouler sur circuit

Un équipement réglementaire et sécuritaire est obligatoire pour pouvoir rouler sur piste. Gants moto, blouson en cuir, dorsale, bottes et casque seront vos meilleurs alliés !

Les gants moto racing

Les gants du motard ont 3 principales fonctions :

Le protéger en cas de chute

Le protéger contre les diverses projections (cailloux, insectes, etc.)

Le protéger contre le froid ou les intempéries

Les gants racing, conçus pour le circuit, disposent de protections renforcées au niveau des phalanges. Ils protègent également les paumes des mains, puisqu’on a instinctivement tendance à se rattraper sur les mains en cas de chute. Les gants racing parfaits doivent offrir une protection optimale, tout en étant assez souples pour avoir une sensation parfaite des commandes.

Bering, Racer, RST ou encore Ixon notamment proposent des gammes de gants renforcés et homologués.

Le casque

Un casque destiné à être porté sur circuit doit être intégral, homologué CE et en bon état. S’il est jugé en mauvais état, vous pouvez vous voir refuser l’accès à la piste. Le casque doit porter une étiquette arborant la mention E+ "1 chiffre" pour être homologué.

Préférez un casque bien ventilé, pour un confort d’usage appréciable sur circuit. On a tendance à transpirer davantage et la buée est donc plus abondante que sur route. Une bonne ventilation vous assurera de rouler dans de bonnes conditions.

Les bottes

Les bottes devront monter haut et offrir des protections aux tibias et aux chevilles. Il est conseillé de privilégier des modèles assez légers, pour un meilleur confort de conduite et pour limiter les répercussions aux endroits stratégiques en cas de chute. Des bottes lourdes rendront en effet le choc plus violent.

Le blouson en cuir

Il conviendra de choisir un blouson en cuir renforcé aux endroits stratégiques, à savoir les coudes et les épaules. Il est possible de l’assortir à un pantalon en cuir, qui sera maintenu à l’aide de zip et ainsi rattaché à votre blouson. Il est nécessaire de privilégier un blouson confortable, car on est beaucoup plus mobile sur circuit que sur route.

La dorsale, le complément du blouson

Ne vous contentez pas de la dorsale de votre blouson. Elle est bien souvent de moindre qualité qu’une vraie dorsale avec plaques articulées, qui peut quant à elle descendre très bas. Homologuée CE, elle vous offrira toute la protection nécessaire en cas de chute sur circuit.

Les sliders

Ces protections complémentaires viennent se placer au niveau des genoux. Lorsque vous poserez les genoux à terre, les sliders les protégeront, ainsi que votre pantalon en cuir. Sensations et frissons garantis pour les plus aventureux !

Équiper sa moto

S’il est possible de rouler sur piste avec une moto de route, il est toutefois conseillé de changer au minimum les filtres et fluides et de l’équiper de pneus aussi bien adaptés à la piste qu’à la route.

Il conviendra également d’enlever les rétroviseurs et de couvrir les feux d’un ruban adhésif épais, qui les protégera en cas de chute.

Le Moto GP, la course modèle par excellence

Vous voulez prendre exemple sur les meilleurs ? Cap sur le Moto GP à partir du 10 mars 2019 ! Ces motards expérimentés, à l’instar de Valentino Rossi, Johann Zarco ou Alex Rins, seront tous présents avec leur équipement hautement performant et sécurisé, pour faire rêver les amateurs de circuit et de moto cette année encore.

Alors que les essais ont d’ores et déjà commencé, on attend avec impatience de voir ces motards et leurs montures toutes plus performantes les unes que les autres se disputer ce nouveau Moto GP !

Quelques conseils pour bien choisir son équipement moto pour circuit

Que l’on roule sur route ou sur circuit, il est de mise de choisir un équipement de qualité. Les enseignes et les marques réputées seront donc à privilégier. Sur La Bécanerie par exemple, on retrouve toutes les plus grandes marques qui ont fait leurs preuves et qui proposent des équipements homologués : Alpinestar, Furygan, Bering, Helstons, Rev’it, Segura vous garantissent de rouler en toute sécurité.

Que vous achetiez des gants moto racer, un casque, un blouson en cuir ou des bottes, évitez les sites peu fiables américains ou chinois. On y trouve malheureusement de nombreuses contrefaçons et des modèles non homologués. Vous seriez non seulement en danger, mais également hors-la-loi, en roulant avec un équipement non réglementaire.