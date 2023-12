L’Équipe renouvelle son partenariat TV avec le FIA WEC et les 24 Heures du Mans

Par Franck Drui 7 décembre 2023 - 10:09





Les fans de course automobile en France continueront à bénéficier d’une couverture complète du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA et des 24 Heures du Mans suite à une prolongation de deux ans de l’accord avec le diffuseur français, L’Équipe.

L’Équipe a signé un accord avec la première série de courses d’endurance au monde pour diffuser le FIA WEC jusqu’à la fin de l’année 2025.

Le groupe L’Équipe assurera la couverture du WEC qui se déroulera sur huit courses en 2024 avec 14 constructeurs s’affrontant dans deux catégories. Le journal et le magazine l’Équipe proposeront également un contenu éditorial exclusif tout au long de l’année couvrant des sujets spéciaux liés au WEC et des interviews.

En outre, l’Équipe offrira aux fans les résultats des courses en temps réel, les classements et les clips d’action. Les chaînes numériques L’Équipe live diffuseront l’intégralité de la saison du WEC en direct.

La première manche de la saison 2024 du WEC se déroulera à Doha, au Qatar (du 1er au 3 mars).

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest : "Dans ce nouvel âge d’or de l’Endurance, il est crucial d’offrir aux fans et constructeurs engagés la couverture la plus large possible de notre discipline. L’Équipe est un diffuseur de grande qualité qui nous permet de proposer à tout un territoire de vivre le WEC et les 24 Heures du Mans dans les meilleures conditions. Je tiens à remercier le Groupe Amaury pour sa confiance et la qualité de son offre."

Frédéric Lequien, directeur général du FIA WEC : "Alors que nous approchons de notre plus grande saison avec 14 constructeurs et la toute nouvelle catégorie LMGT3, je me réjouis d’avoir prolongé notre partenariat avec l’Équipe pour deux années supplémentaires. Notre objectif est de rendre le WEC aussi accessible que possible pour nos fans et il est essentiel de pouvoir regarder les épreuves depuis chez soi. L’impressionnante portée de L’Équipe dans les foyers et sa couverture médiatique de haute qualité vont nous aider à atteindre cet objectif en France."