L’E-Prix de Rome est reporté à cause du Coronavirus

On pouvait s’y attendre compte tenu de la situation en Italie, pays d’Europe le plus touché par l’épidémie de Coronavirus : L’E-Prix de Rome prévu au début du mois d’avril a été reporté pour ne pas créer de rassemblement de masse dans le pays, qui lutte actuellement pour contenir l’épidémie.

"En conséquence de l’urgence sanitaire en Italie, et en accord avec les mesures prises pour contrer et contenir l’évolution du COVID-19 dans le pays, qui inclue les événements sportifs avec un public nombreux et des spectateurs proches, il ne sera pas possible de tenir l’E-Prix de Rome le 4 avril 2020" précise le communiqué.

"La Formule E, en accord avec les autorités compétentes de Rome et avec la FIA et l’Automobile Club d’Italie, travaillera de manière à étudier et valider les options alternatives pour reporter l’E-Prix de Rome à une date ultérieure une fois que les restrictions seront levées."

C’est la deuxième manche de Formule E à être annulée après celle de Sanya, initialement prévue en mars, et elle rejoint le Grand Prix de Chine de F1 et deux épreuves de MotoGP, toutes reportées en raison de l’épidémie qui sévit actuellement dans le monde entier.

Pour le moment, les GP d’Australie, de Bahreïn et du Vietnam de Formule 1 ne sont pas encore annulés, mais sont toujours menacés. L’an dernier, la course avait été remportée par Mitch Evans (photo).